「吊嘎仔當成西裝賣」新竹蛋殼區開價直逼精華區

據住展雜誌最新統計，去年每坪開價、成交價多在2字頭的新竹縣市傳統蛋白、蛋殼區如香山、芎林、新埔、寶山、新豐，今年各區新建案行情直逼精華區，每坪開價挑戰四、五、六字頭。

數據顯示，新竹市精華區如東區、北區、竹北等新建案價格頻創新高，如東區開價最高的建案是位於關埔重劃區「豐邑一綻」，每坪開價達67.5萬元；北區最貴的則是「昌昕森林CASA」，每坪開價59萬元，二者建案均刷新該區歷史新高。

最令人意外的是，郊區香山有透天廠辦新案「大竹科景觀科技園區」，每坪開價竟然高達68萬元，簡直是「吊嘎仔當成西裝賣」。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年以來，香山多數透天案開價、成交單價普遍只有2字頭，孰料透天廠辦案價位竟直接跳空漲停。但讓人震驚的地方還不僅於此，該案規劃19戶，實登揭露已有19筆成交紀錄，如此天價又快速售完，真的有些瘋狂。

何世昌指出，近年來新竹房價走勢之凌厲，總是令人好奇「是不是挖到石油」？讓人更訝異的，不只新竹精華區的房價飆上6字頭，而是連名不見經傳的偏鄉新建案開價都比照精華區，不知道是業者計算機按錯，還是消費者眼花看錯。

另外，去年上半年，每坪開價、成交價均為2字頭出頭的新埔與芎林，今年開價3字頭、4字頭的建案越來越常見；其中，新埔透天案「京茂MANOR1」，每坪開價達50萬元，而芎林今年3月推出兩個建案「太睿境」、「綠光森林No.29-馥御文昌」，前者每坪開價41萬元、後者每坪開價42.5萬元。

最吃驚的還沒完，地理位置更偏的寶山，造鎮案「宏道新竹帝寶」開價「改寫人類認知」；該案別墅產品每坪開價65萬元，華廈每坪開價45萬元。截至去年底為止，寶山史上只有一建案開價達到3字頭，其餘建案開價多為2字頭，但「宏道新竹帝寶」把天花板一口氣推高好幾層，以致於天花板都不天花板了。

何世昌指出，新竹房價宛如一碗煮沸的蛋花湯，蛋白、蛋黃價格通通攪成一團分不清，其成因除了科技業景氣旺盛帶動房市外，也與新竹精華區建案供給量低迷息息相關。今年以來，新竹關埔、竹北五大重劃區等精華區新推案屈指可數，消費者想買屋只能被迫追價，或者輾轉到周邊區域購屋，進而讓各區房價往上墊高。如果供給不足的問題無法紓解，新竹消費者恐怕會繼續苦下去。