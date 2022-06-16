新竹偏鄉建案開五六字頭 專家驚：挖到石油嗎？
住展雜誌統計，新竹蛋殼區包括香山、芎林、新埔、寶山、新豐，新建案開價直逼精華區，最高已到6字頭。住展雜誌研發長何世昌表示，新竹地區近年房價走勢如此凌厲，令人不免想問「是挖到石油了嗎」？
根據統計，新竹市東區開價最高的建案是位於關埔重劃區「豐邑一綻」，開價每坪達67.5萬元；北區最貴的是「昌昕森林CASA」，開價一坪59萬元，二者建案均刷新該區歷史新高。
何世昌分析，竹市發展較早的地方，有城隍廟等知名傳統商圈，但因竹科園區客偏好街廓整體乾淨、環境質感與學區較好的重劃區，且東區又擁有竹科園區地利之便，使得北區房價從領先轉為落後，無力與東區競爭，城市發展軸心似乎已經轉移。
最令人意外的是香山透天廠辦案「大竹科景觀科技園區」，開價高達一坪68萬元。
何世昌表示，去年以來，香山多數透天案開價、成交單價普遍只有2字頭，透天廠辦案價位竟直接跳空漲停。但讓人震驚的地方還不僅於此，該案規劃19戶，實登揭露已有19筆成交紀錄，如此天價又快速售完，真的有些瘋狂。
同樣受到竹科園區客青睞的竹北，精華區建案開價普遍來到5、6字頭，銷售一段時間的「竹風真好QMAX」開價漲至每坪68萬元。
竹北建案價格昂貴並不意外，比較讓人難以置信的是竹縣偏鄉的建案價格，似乎出現「脫離地心引力」的狀況。
去年上半年，開價、成交價均為2字頭出頭的新埔與芎林，今年開價3、4字頭的建案越來越常見。新埔透天案「京茂MANOR1」，開價達50萬元，芎林今年3月推出兩個建案「太睿境」、「綠光森林No.29-馥御文昌」，前者開價41萬元、後者開價42.5萬元。
地理位置更偏的寶山，造鎮案「宏道新竹帝寶」別墅產品開價一坪65萬元，華廈開價也達45萬元。截至去年底為止，寶山史上只有一建案開價達到3字頭，其餘建案開價多為2字頭，宏道新竹帝寶把天花板一口氣推高好幾層。
何世昌指出，新竹房價宛如一碗煮沸的蛋花湯，蛋白、蛋黃價格通通攪成一團分不清，除因科技業景氣旺盛帶動房市外，也與新竹精華區建案供給量低迷息息相關。
今年以來，新竹關埔、竹北五大重劃區等菁華區新推案屈指可數，消費者想買方只能被迫追價，或轉到周邊區域購屋，進而讓各區房價往上墊高。如果供給不足的問題無法紓解，新竹消費者恐怕會繼續苦下去。
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