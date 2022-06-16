快訊

跟柯以柔一樣被騙 主播劉芯彤揭家暴前男友謊稱「台大碩士」

台南驚傳夫妻爭吵 妻子持菜刀一刀刺死丈夫

疑都更分家產不滿哥哥繼承店面 二兒子縱火洩憤釀8死悲劇

新竹偏鄉建案開五六字頭 專家驚：挖到石油嗎？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新豐街景。圖／住宅週報提供
新豐街景。圖／住宅週報提供

住展雜誌統計，新竹蛋殼區包括香山、芎林、新埔、寶山、新豐，新建案開價直逼精華區，最高已到6字頭。住展雜誌研發長何世昌表示，新竹地區近年房價走勢如此凌厲，令人不免想問「是挖到石油了嗎」？

根據統計，新竹市東區開價最高的建案是位於關埔重劃區「豐邑一綻」，開價每坪達67.5萬元；北區最貴的是「昌昕森林CASA」，開價一坪59萬元，二者建案均刷新該區歷史新高。

何世昌分析，竹市發展較早的地方，有城隍廟等知名傳統商圈，但因竹科園區客偏好街廓整體乾淨、環境質感與學區較好的重劃區，且東區又擁有竹科園區地利之便，使得北區房價從領先轉為落後，無力與東區競爭，城市發展軸心似乎已經轉移。

最令人意外的是香山透天廠辦案「大竹科景觀科技園區」，開價高達一坪68萬元。

何世昌表示，去年以來，香山多數透天案開價、成交單價普遍只有2字頭，透天廠辦案價位竟直接跳空漲停。但讓人震驚的地方還不僅於此，該案規劃19戶，實登揭露已有19筆成交紀錄，如此天價又快速售完，真的有些瘋狂。

同樣受到竹科園區客青睞的竹北，精華區建案開價普遍來到5、6字頭，銷售一段時間的「竹風真好QMAX」開價漲至每坪68萬元。

竹北建案價格昂貴並不意外，比較讓人難以置信的是竹縣偏鄉的建案價格，似乎出現「脫離地心引力」的狀況。

去年上半年，開價、成交價均為2字頭出頭的新埔與芎林，今年開價3、4字頭的建案越來越常見。新埔透天案「京茂MANOR1」，開價達50萬元，芎林今年3月推出兩個建案「太睿境」、「綠光森林No.29-馥御文昌」，前者開價41萬元、後者開價42.5萬元。

地理位置更偏的寶山，造鎮案「宏道新竹帝寶」別墅產品開價一坪65萬元，華廈開價也達45萬元。截至去年底為止，寶山史上只有一建案開價達到3字頭，其餘建案開價多為2字頭，宏道新竹帝寶把天花板一口氣推高好幾層。

何世昌指出，新竹房價宛如一碗煮沸的蛋花湯，蛋白、蛋黃價格通通攪成一團分不清，除因科技業景氣旺盛帶動房市外，也與新竹精華區建案供給量低迷息息相關。

今年以來，新竹關埔、竹北五大重劃區等菁華區新推案屈指可數，消費者想買方只能被迫追價，或轉到周邊區域購屋，進而讓各區房價往上墊高。如果供給不足的問題無法紓解，新竹消費者恐怕會繼續苦下去。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建案 竹科 房價

延伸閱讀

竹北精華區路面塌陷路基掏空 馬路變波浪原因待查

台中重劃區為何那麼夯？台中港建案已站上3字頭

竹科人爭空橋！竹市慈雲路旁建案高掛上百條紅布條

你打房我照漲！雙北開價創新高 兩蛋白區破百萬

相關新聞

新竹偏鄉建案開五六字頭 專家驚：挖到石油嗎？

住展雜誌統計，新竹蛋殼區包括香山、芎林、新埔、寶山、新豐，新建案開價直逼精華區，最高已到6字頭。住展雜誌研發長何世昌表示...

必應創造：期待疫情回穩續創多元績效

必應創造今舉行股東會，因受疫情影響，展演相關業務大幅縮減而虧損，不配發股利。必應創造表示，期待疫情回穩後能締造穩健多元的...

雄獅董事長王文傑 全力衝刺解封後商機

雄獅旅遊（2731）董事長王文傑於今（16）日股東會上表示，自新冠疫情爆發初期，雄獅一個月內就判斷這必定是三至四年的苦戰...

花蓮大樓攻三字頭 購屋族轉向公寓3年漲2成

東森房屋研究中心統計實價資料，花蓮市近三年以公寓上漲19.2%最多，其次為電梯大樓12%，占交易市場大宗的華廈及透天，均...

喜富客多層次傳銷營業額未經會計師簽證 公平會開罰

公平會委員會議通過，喜富客股份有限公司從事多層次傳銷，未依規定於主要營業所備置經會計師查核簽證之上年度財務報表，涉有違反...

大陸工程獲選承包國防部工程 在建案量創新高

欣陸投控（3703）旗下營建工程事業大陸工程獲選承包國防部「N-WH計畫」之一的過港隧道工程，並於15日完成合約簽訂。過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。