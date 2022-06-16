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必應創造：期待疫情回穩續創多元績效

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
必應創造舉行股東會，期待疫情回穩後能締造穩健多元的營運績效。必應創造提供
必應創造舉行股東會，期待疫情回穩後能締造穩健多元的營運績效。必應創造提供

必應創造今舉行股東會，因受疫情影響，展演相關業務大幅縮減而虧損，不配發股利。必應創造表示，期待疫情回穩後能締造穩健多元的營運績效。

必應創造表示，疫情2020年爆發以來，線下展演相關業務大幅縮減，必應創造海外業務亦受影響，去年本土疫情爆發台灣進入三級警戒，直至第四季藝文活動才解封活絡，去年疫情動盪，仍參與完成五月天、周華健、告五人及薛之謙等海內外實體巡迴演唱會跨年晚會、頒獎典禮、節慶活動、體育賽事及電視台節目錄影。

必應創造指出，線上演出部分，則利用XR延展實境技術突破三維空間，以電影規格參與「五月天陪你跨年演唱會-線上特別版」製作；另外也結合網路直播與沈浸式體驗、電玩虛擬實境的新型態，執行策劃「2021秋天藝術節-兩廳院製作《神不在的小鎮》」。

必應創造表示，今年4月本土疫情捲土重來造成大型演出活動延宕，但期待下半年疫情回穩，今年將預計參與田馥甄、蘇慧倫、Ella艾拉秀、謝金燕、E.SO瘦子、鄭宜農及聲林之王、金音獎等大型實體演唱會及頒獎典禮活動；海外業務更期待疫情趨緩後演出限制鬆綁，包括星馬地區、大陸及日本等業務也能夠順利展開。

另外，在持續孵化原創 IP及跨足戲劇籌拍職人劇上，必應創造也說，今年持續推廣投資公司拍攝的電影《咒》相關線上及線下系列體驗以延伸價值；藝人經紀業務上，旗下男團All in 5參與網路團綜、預計發行音樂新作，更持續發掘培育潛力新人。

必應創造表示，希望以豐富展演產業資源與軟硬體實力，不斷應變升級，持續深耕演唱會及各項商業演出及活動策劃製作，更積極研發創新表演技術及形式，縱橫交織同時拓展營運觸角的深度與廣度，期待疫情回穩後能締造穩健多元的營運績效。

疫情 演唱會 跨年晚會

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