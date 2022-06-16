花蓮大樓攻三字頭 購屋族轉向公寓3年漲2成

東森房屋研究中心統計實價資料，花蓮市近三年以公寓上漲19.2%最多，其次為電梯大樓12%，占交易市場大宗的華廈及透天，均價則相對平穩，3年間分別成長9%及4%。

東森房屋花蓮站前加盟店邱政彥店東表示，過去十年花蓮房屋市場發展蓬勃，電梯大樓、華廈行情一路自1字頭起漲，目前新成屋每坪開價行情已達約23至28萬元，且已很多推案突破3字頭，市區的中古物件，行情則落在約18萬元上下。

隨著區域內整體華廈價格上揚，購屋族在總價考量下，轉向使用實坪大、價格親民的公寓產品，公寓價格因此隨之成長。目前市區的公寓產品單價約落在每坪14萬上下，但若是位在搶手區域的公寓甚至可能超過17萬以上。

而總價考量，熱絡了公寓產品，也造成花蓮市區域內的透天產品變化。過去花蓮市透天物件多以地坪30坪以上為市場主力，隨著總價提升，考量購屋族負擔能力，近年建商則多推出地坪25坪左右的建案。

目前非市區新成透天銷量較好的價位約在1,200至1,300萬元間，邱政彥表示，去年吉安鄉還有開價900多萬元的新成透天，今年幾已不復可見。至於市區、屋齡20年以內中古透天，地坪較大，且擁市區機能，行情也多突破千萬門檻。

邱政彥表示，目前工料雙漲，房價要跌不易，有在地建商就開玩笑表示「當初預售賣出的價格，現在材料漲成這樣根本不划算，可以毀約嗎？」顯示成本上漲下，花蓮區域房市暫無掉價可能，而目前區域內土地交易也仍熱絡。