快訊

新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

Fed升息三碼！台股早盤漲逾200點重返萬六 台積漲9元秒填息

大陸工程獲選承包國防部工程 在建案量創新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導

欣陸投控（3703）旗下營建工程事業大陸工程獲選承包國防部「N-WH計畫」之一的過港隧道工程，並於15日完成合約簽訂。過港隧道工程位於高雄左營軍港，工程內容主要為明挖覆蓋過港隧道一座，護岸工程、擠壓砂樁、浚挖及環控、空調、隧道通風設備工程等。

大陸工程執行長Simon Buttery表示：取得此新標案對大陸工程而言至關重要，因為它不僅是大陸工程的第一個港口/海事專案，也代表公司具體實現土木核心業務多元化的策略。

大陸工程指出，本案合約含稅金額為62.5億元；累計本案合約金額後，截至2022年5月底大陸工程在建工程案量已達750億元，再創歷史新高，目前在建工程案量相當於大陸工程2021年合併營收的4.4倍，足以支撐未來幾年的營收成長目標。

大陸工程為國內知名營建公司，曾完成許多複雜的工程標案，持續累積不同的隧道工程經驗，如國內知名的蘇花公路仁水隧道工程、花東鐵路山里隧道工程、復興北路穿越松山機場地下道工程及台灣高鐵八卦山隧道工程等指標隧道工程專案。

延伸閱讀

交通部航港局技佐涉收賄護航業者 監察院通過糾正

蘇澳市地重劃夜雨掏空路基 號誌燈桿倒釀百戶停水

華江橋下橋往板橋道路銑鋪 17及18日將夜間交管

竹北精華區路面塌陷路基掏空 馬路變波浪原因待查

相關新聞

大陸工程獲選承包國防部工程 在建案量創新高

欣陸投控（3703）旗下營建工程事業大陸工程獲選承包國防部「N-WH計畫」之一的過港隧道工程，並於15日完成合約簽訂。過...

長榮航增班 瞄準轉機市場

長榮航、華航搶轉機市場。長榮航空總經理孫嘉明表示，第3季長榮航空北美線大增班，在馬航、泰航北美線都停航，越航雖然有北美線...

長榮航團體協約有共識 勞資簽約

長榮航空昨（15）日勞資協商也傳出好消息。長榮航空與桃園市空服員職業工會（桃空職工）2019年簽訂的「團體協約」於7月5...

台泥攻儲能 在歐連奪兩大案

台泥布局儲能事業歐洲再報捷，一周連簽兩大案。台泥昨（15）日宣布，旗下子公司NHOA與義大利石油（Italian Pet...

台泥三路並進 轉型綠色企業

台泥企業團以「創能、儲能、輸能」三路齊進，全力發展新能源事業，自2020年起，台泥的努力逐漸看到成果，在董事長張安平的「...

民生、文化用紙 看漲到年底

紙漿上漲壓力大，紙價恐漲到年底。永豐餘、華紙、正隆不約而同要漲民生、文化等用紙價格，永豐餘集團持續全面喊漲，關係企業華紙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。