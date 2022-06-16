大陸工程獲選承包國防部工程 在建案量創新高

欣陸投控（3703）旗下營建工程事業大陸工程獲選承包國防部「N-WH計畫」之一的過港隧道工程，並於15日完成合約簽訂。過港隧道工程位於高雄左營軍港，工程內容主要為明挖覆蓋過港隧道一座，護岸工程、擠壓砂樁、浚挖及環控、空調、隧道通風設備工程等。

大陸工程執行長Simon Buttery表示：取得此新標案對大陸工程而言至關重要，因為它不僅是大陸工程的第一個港口/海事專案，也代表公司具體實現土木核心業務多元化的策略。

大陸工程指出，本案合約含稅金額為62.5億元；累計本案合約金額後，截至2022年5月底大陸工程在建工程案量已達750億元，再創歷史新高，目前在建工程案量相當於大陸工程2021年合併營收的4.4倍，足以支撐未來幾年的營收成長目標。

大陸工程為國內知名營建公司，曾完成許多複雜的工程標案，持續累積不同的隧道工程經驗，如國內知名的蘇花公路仁水隧道工程、花東鐵路山里隧道工程、復興北路穿越松山機場地下道工程及台灣高鐵八卦山隧道工程等指標隧道工程專案。