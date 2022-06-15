巨生醫成功完成IOP疫苗佐劑細胞實驗 激發T細胞免疫力

巨生醫（6827）今（15）日宣布，透過奈米微粒技術平台，自主研發的奈米氧化鐵微粒（IOP）佐劑，已成功完成IOP疫苗佐劑細胞實驗，與市售佐劑相比，可激發更高的T細胞免疫力，IOP可望成為新一代的疫苗佐劑。

巨生醫總經理王先知表示，公司目前正規劃進行下一階段的動物實驗，以IOP與特定抗原結合，作為抗腫瘤疫苗，驗證IOP在相關領域的可行性，待實驗成功完成後，公司將可望透過IOP疫苗佐劑，進入細胞治療及免疫治療領域。

巨生醫多年來利用奈米微粒、與奈米微胞兩個自主研發的技術平台，已發展出三大產品，包括奈米微粒技術的MPB-1514缺鐵性貧血鐵劑、MPB-1523磁振造影診斷用顯影劑肝細胞癌，以及奈米微胞技術的MPB-1734新劑型抗癌藥物。公司近期更將產品的研發觸角延伸至新型的奈米平台技術應用領域，如：疫苗、細胞治療與免疫治療用的佐劑等，公司未來將持續致力於奈米產品技術的研發，提供醫藥界更大的奈米藥物治療契機。

巨生醫表示，在疫苗的開發過程中，除了需要選擇正確的抗原外，疫苗中的佐劑也扮演非常重要的角色。佐劑主要用來協助誘發、延長、增強對目標抗原產生特異性免疫反應，使用正確的佐劑可以有效提升疫苗的預防效果，而近年來能夠提升T細胞免疫力的疫苗佐劑越來越受到重視。根據最新的測試結果顯示，巨生醫利用奈米微粒技術平台發展的IOP作為佐劑，可較市售佐劑激發更高的T細胞免疫力，IOP有潛力取代目前市售的同類產品，成為新一代的疫苗佐劑。

巨生醫表示，IOP除了能夠被巨噬細胞（macrophage）吞噬外，也能夠被另一種稱為樹突細胞（dendritic cell）的免疫細胞大量吞噬，在外來物進入體內後，巨噬細胞和樹突細胞都屬於人體內第一線的抗原呈現細胞，尤其是樹突細胞被活化後，會與T淋巴球與B淋巴球互相作用，喚醒T淋巴球並觸發強烈免疫反應。

巨生醫表示，從最新的測試分析結果發現，IOP除了能夠被樹突細胞吞噬外，同時也能夠促使這些樹突細胞的成熟與活化，大幅提高CD80、CD86、CD205、CD40、及MHC II等生化指數，顯示樹突細胞的活化效率提升至70～80%。而在誘導細胞激素方面，IOP可誘導樹突細胞產生較高的IL-12、IL-9及MCP-1等第一型輔助型T細胞反應（Th1）的細胞激素，IOP對疫苗製劑的抗原呈現能力及誘發T細胞免疫力有顯著效益。