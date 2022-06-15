突破工料雙漲疫情難關 華南金AMC「華穗」熱銷開工

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導
華南金資產「華穗」住宅大樓今日開工動土典禮。圖／華南金資產提供
華南金資產「華穗」住宅大樓今日開工動土典禮。圖／華南金資產提供

近期因工料雙漲及疫情嚴峻影響，使得許多危險老舊建築的重建案進度趨緩，但華南金融集團旗下華南金資產管理股份有限公司（華南金AMC）的第一件危老重建案「華穗」仍突破重圍熱銷，今（15）日舉行開工動土典禮，由華南金AMC、地主、上圓聯合建築師事務所、中華建經、春越營造、甲桂林廣告等共同參與。

「華穗」座落於台北市萬華區大理街，規劃為地上13層、地下3層的住宅大樓，預計2025年完工。基地上原為屋齡逾50年的老舊建物，地主透過華南金融集團旗下「都更危老華南隊」一條龍服務，與華南金AMC合作進行危老重建申請。期間華南金AMC充分展現高效率的重建籌備進度，於2020年10月取得危老重建計畫核准，並於年10月取得建照後，隨即採預售形式公開銷售，創下九成以上的銷售佳績，深獲市場肯定。

華南金AMC目前除了在台北市大安區、新北市新店區等精華地區之外，尚有數個危險老舊建築的重建案件進行，並持續輔導地主重建，以實際行動力挺政府推動都更危老重建政策。

此外，華南金AMC遵照母公司華南金控對於環境永續發展的積極負責態度，並將企業ESG實踐在每一個建築細節，「華穗」除採用日本住友制震壁降低地震搖晃的不適感，並申請銀級綠建築與銀級智慧建築雙標章，落實「隔熱節能」、「減廢回收」、「生態永續」與「智慧建築」，以達到永續發展目標。

然而早在2017年6月間，華南金AMC位於新北市土城工業區廠房案即獲准都更核定後動工興建，並於2021年12月順利完工並取得使用執照，此案為經濟部工業局管轄下工業區第一件完成的都更案，同時也是金控（含銀行）旗下第一家資產管理公司完成自辦都更案。後續華南金AMC仍將持續深耕在工業區都更領域來協助企業主廠房進行改建，以都更或立體化方案來增加樓地板面積，並改善老舊工業區窳陋環境及強化消防公安動線的規劃。

華南金AMC秉持著誠信經營的精神，「華穗」在建材設備用料、工程進度、品質管理嚴謹踏實，除了結合華南銀行全方位的信託、融資服務，確保預售屋價金安全外，並搭配中華建經的工程查核制度，嚴格把關工程品質，和地主一起挺過工料雙漲及疫情難關，在今年順利完成預售屋銷售及營造廠發包，由此可見華南金AMC的高執行力，以及展現全力推動都更危老政策的決心。

華南金控 都更 建案

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