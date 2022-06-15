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長榮航與桃空職工達共識 續簽團協共創勞資和諧

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導

長榮航空（2618）與桃園市空服員職業工會(桃空職工)2019年簽訂之團體協約將於今年7月5日屆期，雙方透過4次意見交流、2次協商會議，今(15)日以公司所提團體協約版本取得共識，將擇期正式續簽團體協約。長榮航空一貫秉持員工平等對待原則，並與複數工會良性互動，營造和諧勞資關係，作為企業永續經營之重要基礎。

長榮航空在此次協商過程中釋出多項善意，不僅主動簡化團協程序，也提出縮短團協協商時程，且內容維持原團協條款的要旨及內容，僅就因時空環境變動而未符現狀部分進行微調，促成雙方儘速達成共識，期許未來與桃空職工延續此次正向之溝通模式，共創勞資雙贏。

長榮航空重視勞資和諧，無論簽訂團體協約與否，照顧員工、提升勞動條件的初衷都不會改變，自2020年初COVID-19疫情爆發以來，雖然公司客運營收大幅縮減超過9成，但本公司面對此世紀危機，不畏艱難面對挑戰，在危機中找尋最有利的轉機，除了盡心保障員工之工作權外，並維持原有的勞動條件與福利；長榮航空歷經2020年虧損後，在2021年因貨運營收成長有些許獲利，公司也排除萬難幫員工調薪及發放年終獎金，展現出照顧員工的最大善意，期許勞資關係將更和諧、穩固，共同創造營運績效，在逆勢中持續成長前進。

長榮航空 營收 疫情

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