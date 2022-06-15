邊境解封「每周2.5萬人的額度不敷使用」 長榮航：增班也沒有用

邊境解封三大利多今天上路，長榮航空（2618）總經理孫嘉明說，這是航空業疫情後以來的最大好消息，然而，開放第一天已經看到2.5萬人數的額度根本不敷使用，在每周2.5萬的額度排除本國人，外勞的部分也不要計算在每周2.5萬額度內，另外開專案以免每周額度不敷使用。

長榮航空總經理孫嘉明今日表示，指揮中心今起所有旅客入境檢疫從「7+7」改為「3+4」，初期以每周總量管制2.5萬人次為原則，放寬檢疫天數後，已經看到訂位系統訂位都超出額度，航空業者作業上真的很困難，相當擔心訂位的國人回不了國，2.5萬額度所有航空公司分配，根本不敷使用。

孫嘉明表示，隨著各國相繼解封，長榮航、華航（2610）下月都有增班計畫，不過若維持每周2.5萬人的額度，就算增班也沒有用，因為根本沒有足夠額度入境，航空公司面臨要在「外商、外勞、本國人」選擇載誰的壓力，擔心國人回國會受到影響，希望在人數限制上夠排除本國人，在每周2.5萬的額度排除本國人，以免不敷使用。

另外，今起開放的轉機業務，孫嘉明表示，由於許多國家已不需持PCR證明入境，但入境台灣還需持48小時的PCR才能入境，這會讓原來想要經台灣轉機的旅客卻步，到最後可能從東京、首爾或是香港轉機，台灣的中轉地位會受到衝擊，所以已與民航局溝通，看能否採「目的地」免提PCR陰性證明。