台糖股東會通過配發股息0.7元 完成董事改選

台糖公司今（15）日上午10時假台南總管理處召開2022年股東常會，董事長陳昭義擔任主席並向全體股東報告，2021年公司營業利益13.55億元，較法定預算高出6.48億元，順利達成預算目標。會中通過2021年度決算盈餘分配，每股配息0.7元，並完成第35屆董事（含獨立董事）選舉。

因應本土疫情持續嚴峻，台糖股東會遵循主管機關之防疫作業指引，加強控管會場容留人數，確保股東會在兼顧防疫安全下順利運作。

台糖表示，2021年堪稱是台糖循環經濟及新農業的豐收年，繼109年啟用「東海豐農業循環園區」，建立養豬業典範後，「台糖生技材料廠」及「台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區」也於去年正式完工營運，這些指標性循環場域以友善環境為思維，不僅落實政策、翻轉產業，同時增添公司營運動能，推升營收成長。台糖刻正加緊腳步推動13座農業循環豬場改建工程，也持續籌建優質住宅、拓展再生能源、擴大有機農業，深耕綠色健康市場，強化品牌價值與競爭力。

台糖也說，去年公司持續配合政府防疫及紓困振興措施，穩定供應酒精、酒精擦等防疫商品，並凍漲價格、守護國人健康；實施租金緩繳及優惠減免；整合旗下營業據點，響應政府振興五倍券加碼活動；率市場之先成立「平價專區」，提供物美價廉、多樣齊全的民生商品，並二度延長至今年6月底；更不忘敦親睦鄰、助農扶弱，用實際行動陪伴民眾度過疫情加上通膨的挑戰。台糖強調，過去一年公司專注經營、精進治理，也善盡企業責任，致力達成經濟、社會及環境共存共榮之目標。

今年的股東紀念品為「台糖有機米禮盒」（含白米及糙米各1包，每包900公克），經MOA有機驗證嚴格把關，採友善耕作，不使用化肥、農藥及除草劑，吃得安心又健康。股東開會通知書印發「股東限定優惠券」，有台糖豬腳及里肌豬排第2件5折，還有台糖加油站優惠券，股東憑券加油等同員工，享現金加汽油每公升折1.3元，給台糖股東專屬獨享優惠又優質的台糖商品與服務。

台糖公司第35屆董事名單：

陳昭義、王國禧、陳駿季、蘇茂祥、張明芳、李繁儀、方盆、鄞鳳蘭、黃水銘、黃碧玉、駱文霖、安群投資股份有限公司、吳琮璠、李孫榮、林元祥。