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工料漲太快 鴻築經國特區建案案名未定先開工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
鴻築建設桃園水汴頭段32地號14日開工，個案位於桃園經國特區，規畫2~3房，22~36坪住宅，預估未來開價每坪40萬元。圖／業者提供
鴻築建設桃園水汴頭段32地號14日開工，個案位於桃園經國特區，規畫2~3房，22~36坪住宅，預估未來開價每坪40萬元。圖／業者提供

鴻築建設桃園水汴頭段32地號14日開工，個案位於桃園經國特區，規畫2~3房，22~36坪住宅，預估未來開價每坪40萬元。

鴻築建設總經理吳裕國表示，現在原物料和工資一直在上漲，因此案名尚未確定，先行開工興建。

鴻築「水汴頭段32地號」位於經國路第一排，基地面積約1007坪，吳裕國表示，這是鴻築在經國重劃區第一個案子，將興建3棟地上15層新古典建築，總戶數294戶，預計10月銷售。

吳裕國表示，工料雙漲，原物料成本還可接受，但工資上漲難以掌握，因此現在售價很難拿捏，等到快開案時，再看成本狀況調整價格，預估每坪至少在40萬起跳。

負責銷售的海悅表示，經國特區周邊有家樂福、好市多、特力屋、台茂購物中心、同安國小、經國國中、經國環保公園、南平運動中心、市立圖書館。

交通方面則有桃園交流道、經國轉運站、桃園車站、高鐵桃園站，2025年後還有捷運綠線G12站，由此出發串連機場捷運、再接軌大台北捷運路網，實現北北桃一日生活圈。

鴻築建設表示，鴻築堅持用藝術造建築，無論「十里靜安」、「白朗峰」、「鴻苑」或「捷市達」，都展現鴻築因地制宜，優化城市的信念。鴻築建設水汴頭段32地號也會讓國人見證建築與藝術的完美結合。

機場捷運 原物料 重劃區

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