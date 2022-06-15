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專家示警：小建商倒閉潮將由北擴及中南部

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

房市趨勢專家李同榮表示，營建成本高漲、升息循環來臨、以及央行限縮政策下，建案延遲交屋、不開工或延遲開工，開始漫延全台各地，北台灣已有建商開始倒閉，目前仍是少數個案，一旦房價漲幅縮小，小建商倒閉潮就會由少而多，由北擴及中南部。

他表示，房市處於上升軌道上，房價仍在上漲，卻仍有少數小建商倒閉，或個案換人接手，主要原因有四：

一、對小建商而言，無力囤地，只能現買土地立即開發，因此賺不到土地上漲利潤。

二、因土地成本比別人高，競爭力較弱，所以相對銷售率也會較差。

三、受央行限縮影響，資金來源不足，加上銷售較差丶入不敷出，少數建商會產生資金缺口。

四、營建成本高升，預算增加，負擔加重，加諸與營造商易產生糾紛，延誤工程進度，越延，營建成本越增加，銷售進帳越少，工程進度快慢都陷入兩難，造成少數建商資金缺口，周轉不靈現象。

李同榮對市場做出三種現象分析與警告：

一、小建商倒閉潮將由北擴及中南部：目前小建商倒閉現象仍算少數，一旦未來房價漲幅縮小，小建商倒閉潮就會由少而多，由北擴及中南部，這也是市場榮衰的必然現象。

二、限縮資金造成建商大者恆大丶市場扭曲：央行越限縮土建融，大建商調解無礙，但越會影響小型建商競爭力，政策越限期開工，對小建商越不利，在央行持續採取限縮政策下，會造成建商大者恆大的市場扭曲事實。

三、未來房市若由盛而衰，慎防爛尾樓問題出現：目前房市仍處上升軌道，小建商若出狀況或仍有人願意接手，但房市若有朝一日反轉向下，工料仍處高檔，投資客倒貨加上餘屋滯銷，就會產生爛尾樓乏人問津的問題出現。

李同榮表示，房價進入高峰期，同時進入升息循環，首購者宜量力而為，預做升息四碼的支付能力準備，若為通膨保值，購屋者應勤做功課，精選具有題材性個案，未來才能抗跌又保值。

另外購買預售屋，宜選擇信譽良好的建商，才能安全又保值。購買成屋則以具有交通建設、產業進駐、人口淨流入區域，擇優而入。

建商 房市 央行

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