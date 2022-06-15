計較利息？實價新揭6豪宅交易全數無貸款
最新實價揭露，台北市6筆指標豪宅交易，包括「信義聯勤」、「潤泰敦峰」等，交易時間在今年3月、5月，全數以無貸款方式買進，業者解讀，在央行頻頻釋出升息訊息之下，讓豪客選擇直接現金購置不動產，以降低將來升息導致購屋成本提高的風險。
大安區「信義聯勤」在今年3月首度出現交易，14樓戶成交3.83億元、每坪245.12萬元，由徐姓自然人購入。松山區「潤泰敦峰」20樓戶，5月成交1億8810萬元、每坪206.1萬元，買方為「泰格爾投資」；同社區10樓戶，單價每坪195萬元，買方為信義區邱姓自然人，這幾筆交易全數都無貸款。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這些豪宅社區都是位在台北市中心的區域指標豪宅，其中「信義聯勤」社區單價全數站穩200萬以上，享有大安森林公園萬坪景觀，永久棟距吸引豪客的目光。
「潤泰敦峰」為近年北市賣座豪宅之一，雖然位於市民大道高架橋一側，但是利用設計種植綠樹，打造垂直森林建築，目前20樓以上高樓層也站穩200萬元行情。
第一建經研究中心副理張菱育說明，假設購置一間3億元豪宅，目前豪宅貸款成數4成、30年期試算，原本豪宅最低利率1.72%，若升息1碼利率則來到2.22%，也就是升息前每月本息平均攤還約42.7萬元，升息1碼後則提升至每月45.7萬元，每月多支出的費用達3萬元，
她表示，對於精打細算的豪客來說，為避免持續升息風險，寧可一開始購置豪宅時就不貸款，省下的房貸費用還可以做其他投資之用。
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