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台泥取得羅馬機場儲能充電站、義大利北部快充站等重要標案

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台泥子公司NHOA接連取得米蘭、羅馬等國際機場儲能充電站建置案。圖／台泥提供
台泥子公司NHOA接連取得米蘭、羅馬等國際機場儲能充電站建置案。圖／台泥提供

台泥（1101）代子公司NHOA宣布，旗下專責發展電動車快充和超快充基礎設施的Atlante Co.取得羅馬機場營運商ADR重要標案，將在羅馬菲烏米奇諾國際機場（Fiumicino）及錢皮諾機場（Ciampino），建置結合儲能的電動車充電站。同時，Atlante也與義大利加油站領導品牌IP，簽署電動車充電站合作協議，將在義大利北部和中部交通密度高的主要道路，建置34個快速及超快速充電站。

台泥董事長張安平表示，歐洲對能源的了解和需求高，電動車普及率也比台灣高，因此能源相關布局在歐洲的效果遠比台灣好。並強調，不論儲能也好，電池也好，能源行業是非常複雜的，目前NHOA的技術，可以把車子內已經衰退的電池，取出後裝到儲能系統繼續使用，這樣的好處可以延長電池壽命及使用週期，最少5~7年，也符合循環經濟的趨勢。

張安平日前也在台泥循環能源科技股東會上指出，21世紀能源會成為人類成敗主要因素，而台泥目前正在高雄小港興建的電池廠將是台灣最先進的電池廠。

新冠疫情爆發之前的2019年，義大利羅馬兩大機場當年就有合計超過4900萬名旅客到訪，100多家航空公司起降，飛往全球240多個目的地。

據了解，此兩項合作案是張安平今年4月親赴義大利拜訪IP高層所促成。HOA子公司Atlante Co.在羅馬菲烏米奇諾國際機場內，將打造100%由再生能源太陽能供電的儲能充電站，包括在出入境站點和停車場，設置至少8個超快速充電站。

義大利 機場

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