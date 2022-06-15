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根基在建工程案量達530億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

根基營造（2546）今（15）日舉行股東會，會中承認2021年度營業報告書、財務報表案以及通過各項討論事項，並通過2021年盈餘分配案，配發每股現金股利2.6元。

受惠台商回流科技廠辦建案增加、房市活絡、前瞻計畫公共工程預算成長，截至今年6月中，根基在建工程量約530億元，為歷史來的新高峰，總計共22案，其中承攬冠德建設的住宅工程內案方面，共有10案，案量約110億元，佔整體營收約兩成，個案包括冠德二重埔、冠德秀朗橋、冠德民權東路等。

外案工程量約420億元，站整體營收八成左右，其中，土建工程有4案，包括C212標、C611標、台61線後龍及C612標；統包工程3案，為南門市場、桃園會展及泰山中山段；廠辦工程7案，包括台積電F18廠區、零廢中心及AP6B廠區等。根基表示，在建工程將持續維持高檔，下半年也會承攬新案，有助於未來1-3年穩定貢獻營收。

根基表示，營造業因缺工、技術人力短缺、原物料上漲問題未解，預期成本短期尚無下降空間，但因相對基期已高，上漲趨勢將減緩，而公司在成本管控、人力方面因管控得宜，整體影響不大，工期多半能如時完成，另，承攬個案依規模及總承攬價持續採取穩定成長政策，並搭配長短單，未來營收穩健無虞，審慎樂觀看待。

至於住宅市場方面，重劃區造鎮、危老重建等推動尚明朗化，預期疫情遞延性買盤加持及抗通膨議題發酵，剛性需求提振房市作用仍大，但考量利率環境的轉變、政府房市調控政策嚴守把關、買賣價格認知差距的擴大，建築開發商釋出案量將以考慮合約履約及居高不下的興建成本。

根基今年第1季營收21.93億元，年減17%，稅後純益1.44億元，年增23.7%，每股稅後純益1.37元，優於去年同期1.1元。

營收 房市

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