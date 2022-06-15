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永豐實何奕達：民生物資因消費頻率高 易感受到漲價

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

快速消費品公司永豐實（6790）今（15）日舉行股東會，董事長何奕達指出，通膨是2022年關注的重要議題，與日常生活息息相關的餐飲及民生物資，因消費頻率高更容易感受到漲價。

台灣家用紙概分為抽取式衛生紙、廚房紙巾兩大類，去年永豐實的品牌抽取式衛生紙銷售金額成長12%，頂級產品佔比來到5成以上。COVID-19疫情持續影響日常生活習慣，消費者更注重健康衛生，在家烹煮料理的比例增加，推升廚房紙巾的普及率；該公司頂級廚紙佔比已超越6成。

何奕達說，兩年多的疫情下來，全世界生活型態產生不可逆的改變，各地的消費者每天生活都發生變化，永豐餘身為台灣最大的民生消費品公司也將更努力 更快速的掌握趨勢，研發符合消費者需求的功能性產品，持續為每位消費者建構安全健康的美好生活。

何奕達指出，2022年雖因主要國家疫苗接種進度加快，民眾生活逐步恢復正常，全球經濟復甦態勢明顯，不過在復甦過程中遭遇到半導體、航運物流、能源供不應求等影響，加上疫苗分配不均，使得全球經濟成長產生分歧。

何奕達認為，通膨更將是2022年關注的重要議題，全球能源、糧食、商品價格紛紛飆漲達新高點。與日常生活息息相關的餐飲及民生物資，因消費頻率高更容易感受到漲價；從心理層面產生影響到實際的消費行為中，極易造成短期搶購、囤貨、消費趨保守等。而在全球不均衡的經濟復甦之下，面對供應鏈的不穩定、漿價起伏及中美貿易戰延續等諸多發展變數，經營團隊必須更謹慎與彈性地因應，並持續精進生產製程，嚴陣以待妥善因應，尋求進一步的突破。

何奕達 疫情 通膨

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