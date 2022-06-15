力挺防疫人員 納諾捐贈北市府1,500萬元口腔防護噴霧

納諾*-KY（6495）為協助台北市政府進行抗疫，捐贈納諾集團抗疫新品「OHTrust口腔防護噴霧」5萬瓶、市值高達1,500萬元予台北市政府，善盡在地企業社會責任，一同參與全民抗疫工作。

納諾*-KY董事長呂鴻圖表示，集團在戮力拉升OHTrust歐舒特市場占有率表現的同時，持續秉持著「永續經營、社會關懷為己任」理念，拋磚引玉號召公司員工與旗下諾康生醫總動員做公益，《守衛防護行動》公益活動馬拉松仍不停歇，日前已完成捐贈「OHTrust口腔防護噴霧」予基隆市府2萬瓶、桃園市府3萬瓶以及台北市府5萬瓶。

下一站納諾集團將在6月14日至6月17日共4日，前往台北市政府北門往捷運的市府連通道，從早上 11:50至中午 12:30每日限量發放1,000份口腔防護噴霧，口味不限，發完為止，以行動付諸與台北市民齊心抗疫，納諾亦盼透過積極參與公益活動喚起社會大眾的關懷及重視。

納諾*-KY副董事長黃沁超表示，OHTrust歐舒特口腔防護噴霧」由集團旗下諾康生醫科技與台北醫學大學共同開發，為公司以集團專利技術「氫氧負離子水溶液」為基底自行研發、生產、銷售的產品，氫氧負離子即國際家電品牌所標榜的抑菌因子，集團專利技術將氫氧負離子開發成水溶液，方便使用者使用，不再受環境和家電所限制。

此產品更於今年5月初獲得美國食品藥物管理局（FDA） OTC認證核准為口鼻腔抑菌噴霧劑。氫氧負離子水溶液更經美國EPA認證實驗室結果可抑制新冠病毒的Delta變異株>99.9％，以及通過SGS動物毒理報告，可在無稀釋的使用下直接接觸眼睛及口腔黏膜，可吸入與口服，天然安全、無刺激與過敏性。消費者可隨手噴口腔，也提供1至6歲學齡兒童另一層保護，讓民眾不僅減少自己遭感染風險，在自己確診的狀況下，也可減少傳給他人的機會。

展望2022年，納諾*-KY對於未來營運成長深具信心，公司以「納米技術」發展為核心，持續積極開發健康生醫相關防護產品，同時採取精準行銷、擴大線上與實體通路市場版圖等重要策略，有望助力健康生醫事業的業績更上一層樓。

此外，瞄準環保科技所布局的洗水、洗土、洗空氣三大業務市場龐大的商機，戮力開拓市場版圖，尤其在洗水方面，目前已將納米離子水(NSIW)結合自主開發專利的納米微氣泡設備(NBS)技術導入台灣多家大型洗衣廠內，第一階段測試成果成效良好，同時也解決了洗衣廠長年以來所面臨的大量用水、洗潔劑、廢水排放等問題，目前與廠商正積極洽談後續合作的可能性，納諾*-KY期下半年服務正式開花結果，穩定的需求量帶動訂閱式服務的收入增加，並對整體營運帶來正面的挹注。