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納諾集團捐贈北市府1,500萬元口腔防護噴霧 挺一線防疫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

納諾*-KY（6495)為協助台北市政府進行抗疫，捐贈素有新冠肺炎終結者之稱的納諾集團抗疫新品「OHTrust口腔防護噴霧」5萬瓶、市值達1,500萬元予台北市政府，善盡在地企業社會責任，一同參與全民抗疫工作。

這項捐贈14日在台北市政府舉行捐贈儀式，由台北市市長柯文哲代表受贈，市長也代表北市府回贈感謝狀，此次捐贈的「OHTrust口腔防護噴霧」將立即投入優先分送給防疫人員，包含：醫護、警消及社會局各單位的社工人員、學齡前兒童等，讓防疫人員在服務的同時，能好好的保護自己，也希望大家都能夠平安度過這波的疫情。

納諾*-KY董事長呂鴻圖表示，集團號召公司員工與旗下諾康生醫總動員做公益，日前已完成捐贈「OHTrust口腔防護噴霧」予基隆市府2萬瓶、桃園市府3萬瓶以及台北市府5萬瓶，下一站納諾集團將於6月14日至6月17日共4日，前往台北市政府北門往捷運的市府連通道，從早上11:50至中午 12:30每日限量發放1,000份口腔防護噴霧，口味不限，發完為止。

納諾*-KY副董事長黃沁超表示，「OHTrust歐舒特口腔防護噴霧」由集團旗下諾康生醫科技與台北醫學大學共同開發，為公司以集團專利技術「氫氧負離子水溶液」為基底自行研發、生產、銷售的產品，氫氧負離子即國際家電品牌所標榜的抑菌因子，集團專利技術將氫氧負離子開發成水溶液，方便使用者使用，不再受環境和家電所限制。

展望2022年，納諾*-KY對於未來營運成長深具信心，公司以「納米技術」發展為核心，持續積極開發健康生醫相關防護產品，同時採取精準行銷、擴大線上與實體通路市場版圖等重要策略，有望助力健康生醫事業的業績更上一層樓。

此外，瞄準環保科技所布局的洗水、洗土、洗空氣三大業務市場龐大的商機，戮力開拓市場版圖，尤其在洗水方面，目前已將納米離子水(NSIW)結合自主開發專利的納米微氣泡設備(NBS)技術導入台灣多家大型洗衣廠內，第一階段測試成果成效良好，同時也解決洗衣廠長年以來所面臨的大量用水、洗潔劑、廢水排放等問題，目前與廠商正積極洽談後續合作的可能性，納諾*-KY期下半年服務正式開花結果，穩定的需求量帶動訂閱式服務的收入增加，並對整體營運帶來正面挹注。

納諾

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