真情流露對地球的愛！十大循環經濟頂尖製造業推手

循環經濟救地球！

「地球只有一個」從來都不是口號，而是需要全人類正視的事實。你知道「循環經濟」是什麼嗎？相較於線性經濟這種透過大規模「原料開採、產品製造、使用後丟棄」的單一向快速消耗地球上有限資源的經濟模式，循環經濟則重視資源的使用效率，讓有限的資源以再利用及永續使用的方式創造更大的價值。

隨著強調環境保護、資源永續的ESG大勢浪潮來到，許多頂尖製造業在追求事業成長的同時，也提高資源利用率，更在生產製程設計，減少廢棄物排放等方面進行思維創新的同時也達到創造新的效益，並帶動企業轉型發展，以符合「有ESG才有好的EPS」這句話。

《DailyView網路溫度計》參考2017-2021年TCSA台灣永續獎「循環經濟領袖獎」與天下、遠見雜誌2019-2021年所舉辦「天下永續公民獎」、「遠見企業社會責任獎」等獲獎製造業名單，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出十大循環經濟頂尖企業推手，讓我們一起看看他們的努力，一起響應愛護地球吧！

image source：Unsplash／Margot RICHARD。

No.10 永豐餘投控

﻿1924年以來，永豐餘投控成立近百年，更明白回應氣候變遷需要重視ESG的重要性。

因此在「環保永續」、「循環經濟」及企業社會責任各方面，永豐餘投控不遺餘力，如2013年他們經過12年的研發後，以傳統農業廢棄物麥稈跟稻稈為原料，利用無化學添加物等技術，再製成各式紙捲、紙箱與紙塑等綠色包裝材料，還因此榮獲2014 年美國愛迪生獎。

造紙起家的永豐餘投控，深知台灣這座美麗的島國，能源、資源與原物料相對其他國家較為缺乏，極度仰賴進口，因此總是用「心」看待資源，讓所謂廢棄物有「新」生命，達到世世代代的共生共榮。

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image source: 取自永豐餘官網

No.9 台灣糖業

在永續議題上，國內外獲獎不斷的台灣糖業（簡稱台糖），早已是CSR企業的翹楚。

尤其隨著台糖多角化營運，橫跨砂糖、生物科技、精緻農業、油品、畜殖、休閒遊憩、商品行銷7大產業，他們早已從「單純砂糖產銷」的傳統農業加工業轉型為綜合事業體，節能減碳的環保策略始終穩扎穩打，榮登亞太地區健康及綠色產業的標竿企業。

其中像是在台灣熱烈討論的電力問題，台糖利用農廢資源發電取得再生能源，不僅足以自用，剩餘的電還均售予台灣電力公司，貫徹循環經濟的企業責任。

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No.8 友達光電

氣候變遷對全球經濟、國家以至產業到個人，都存在日益深重的影響。

總是跑在企業浪頭的友達光電，很早就在生產領域上致力創造友善環境，並在綠色廠房、節能減碳、資源再利用、廢棄物減量及降低環境負荷等方面多加著墨。

如友達光電每年制訂廢棄物處理廠稽核計畫，廢料出廠清運後不僅妥善管理，還追蹤流向，連廢溶劑都能回收再利用；此外，友達也藉由燃燒產生的蒸氣發電，除自用也供給需求廠商或售給台電，前瞻性的思維及對環保的堅持，讓人看見科技產業龍頭公司非凡的永續態度。

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No.7 台灣水泥

傳統產業以往總是給人高污染的刻板印象，不過台灣水泥 2018 年即開始布局多項能源管理轉型工作，以水泥、廢棄物資源化和新能源為三大核心事業，成功轉變外界的負面形象。

台泥 2020 年在花蓮設置了全台首座「台泥 DAKA 開放生態循環工廠」，不僅讓民眾可以近距離體驗再生能源，更可以藉此認識循環經濟和生態保育的重要性，一年內就吸引 350 萬人次到訪參觀。

台泥在花蓮和平廠的 DAKA 園區內，使用廚餘回收處理後形成的土壤改良材，耕種與栽植花草，成果相當驚艷，也讓當地村民們興奮搶當農夫。

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No.6 中鋼公司

中鋼很早就重視永續經營及投資節能減碳設備，積極推動及落實5G策略，包括綠色製程、綠色產品、綠色夥伴、綠色世界、綠色生活。中鋼環保投資金額累計至110年底高達792億元，單單在110年就完成251項減碳專案，當年度減碳量約達29.3萬公噸。此外，過去十年，中鋼推動1,163節能減碳方案，累積減碳量達135萬噸，換算平均每年減碳0.65％；此外，今年中鋼還攜手中山大學氣膠科學研究中心，找來許多專家學者組成堅強的研發團隊，投入研發新穎的空污防制技術和高效能濾料，為維護高雄空氣品質做出貢獻。

除了減碳，中鋼亦致力資源循環再利用，將製程產出的廢棄物和副產品，視為優先循環再回收使用的資源，並結合自身的汽電共生系統及回收廢熱產製蒸汽，以及氧氣工場產出之各項工業氣體等，與臨海工業區鄰近之業者建構起互通多餘的能源平台。此外中鋼還與中油規畫建立「鋼化聯產」合作模式，藉由捕捉煉鋼高爐氣、轉爐氣等副產燃氣內含有的一氧化碳或二氧化碳，再轉製為石化業合成化學品的原料，有助鋼鐵業與石化業大幅減碳，擴大區域能資源整合的範疇，成為實踐循環經濟的最佳典範。

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No.5 台達電子

台達電是最早投入減碳及關注氣候變遷議題的台灣企業，ESG更已內化為企業文化的DNA。

2011年起，台達電子連續十年入選道瓊永續指數 （DJSI） 的「世界指數」 （DJSI World Index） ，並且連續三年獲得「道瓊永續發展指數」（DJSI）產業別的首獎，2019年更設立永續長的職務。

除了倡議減碳，台達電也積極開發循環經濟模式，東莞廠區2019年導入UL 2799廢棄物零掩埋標準，獲得最高等級白金級認證，達到100%廢棄物轉化率含8%焚燒熱回收的成果。2021年7月，吳江廠區也通過UL2799廢棄物零掩埋認證並取得白金等級，達到100%廢棄物轉化率含7%焚燒熱回收。

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No.4 鴻海精密工業

鴻海科技集團為落實「永續經營＝EPS+ESG」理念，針對產業上下游投入綠色環保理念，尤其在化學品的使用與管理上，鴻海製程設計上實現了無鉛無鹵的工藝設計與生產，也與國際客戶合作進行組裝廠所使用化學品的安全訊息揭露。此外，鴻海也透過收集製程清洗劑的成分資料，建立禁用物質清單，最後成功替換成綠色化學品，降低生產過程中對環境的衝擊。

鴻海在中國深圳的龍華園區也是第1個零廢示範廠區，透過資料化管理，可即時追蹤廢棄物產生、流向及轉化率等情況，讓工廠廢棄物減量化、資源化和無害化等。

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No.3 台灣中油

台灣中油體認到一句話：「只有未徹底利用的資源，沒有真正的廢棄物」，因此以4R來檢視事業廢棄物，分別是Reduce（減少）、Reuse（再利用）、Recycle（可循環）和Renew（可再生）等方式尋求新價值，並追求零廢棄的目標。

中油也配合經濟部推動循環經濟，將原中油高雄煉油廠轉型為「循環技術暨材料創新研發專區」，作為循環經濟示範場域與推動中心，協助關鍵產業如金屬、石化等研發創新材料技術。

高煉廠前身是日據時代海軍第六燃料廠高雄廠區，廠區內有40處被劃定歷史文資建築，為高雄煉油總廠的所在地，也是中油的起家厝，在循環經濟的趨勢下轉型蛻變。

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No.2 台積電

護國神山台積電在循環經濟布局上也沒有缺席，台積電雖是用電大戶，同時也是節電大戶，已在中科興建首座零廢製造中心，明年正式營運。

零廢製造中心的目標是將廢棄資源純化為半導體等級化學品，重回投入製程使用，預期可取代至少 30% 原物料開採需求，每年減少 14 萬公噸廢棄物委外處理量、創造新台幣 12 億元回收減廢效益，這會是台積電第一座循環經濟示範中心，南科與竹科也會陸續興建。

台積電認知到，隨著先進製程發展、製程複雜度及產能提升，原材料使用量增加，所產生的廢棄物也隨之增加，假如未採取任何減廢行動，廢棄物的數量將會相當驚人！

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No.1 台灣電力

台電近年來將循環經濟列為永續營運重點推動項目，以循環思維打造高效與永續的能資源利用，以落實循環經濟理念，向下開展「建立循環經濟商業模式」與「提升資源使用效率」兩個面向。

其中最引起關注的，就是2019年正式上線的台電文創事業，以循環經濟作為品牌核心理念，並與專業設計師合作，運用發電過程中產生的汰換廢棄材料，開發文創產品，用創意商品拉近與民眾的距離，讓大家看到不一樣的台電，其中的吸睛商品像是用林口電廠煤灰燒製的生肖紀念小物、變電箱製作的台電熱墊以及用退役的輸電設備「木橫擔」打造的WhimsE010 閱讀燈。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月25日至2022年05月24日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『循環經濟』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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