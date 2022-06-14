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Uber Eats攜手台南兩大傳統菜市場 攻生鮮外送

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Uber Eats去年開啟傳統市場生鮮外送，迄今協助超過700間攤商與數位經濟接軌，打開新世代消費者客源，增加營收來源。Uber Eats今（14）日宣布與台南市政府、台南市市場處攜手合作，啟動台南傳統市場生鮮雜貨外送，民眾可在App點單購買台南虎尾寮市場與東市場生鮮。

台南市長黃偉哲與台南市市場處處長陳豪吉今日親臨台南虎尾寮市場，與Uber Eats啟動台南菜市場外送服務。目前虎尾寮市場與東市場兩間市場皆有超過10間攤商上線 Uber Eats，包含蔬菜、水果、海鮮、雞肉、豬肉和食品雜貨等類別，提供超過370樣商品，Uber Eats持續積極洽談，可望增加更多菜市場攤商上線。

Uber Eats業務副總吉慶表示，疫情期間生鮮雜貨外送需求攀升，去年4月起，Uber Eats進入菜市場生鮮雜貨外送，今天進入台南市，目前有七大城市，包含雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，與超過40間的在地知名傳統市場、700多間攤商夥伴合作。台南兩間市場一上線就看到民眾熱烈響應，與近期上線的其他城市傳統市場開幕期間訂單數相比，台南兩間市場在開幕時明顯多了20%的訂單數，對台南市傳統市場外送很有信心。

Uber 傳統市場

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