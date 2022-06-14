納諾集團挺防疫人員 捐贈北市府5萬瓶口腔防護噴霧

納諾*-KY（6495）為協助台北市政府進行抗疫，今（14）日捐贈素有COVID-19終結者之稱的納諾集團抗疫新品「OHTrust口腔防護噴霧」5萬瓶、市值高達1,500萬元予台北市政府，善盡在地企業社會責任，一同參與全民抗疫工作。

捐贈儀式由台北市市長柯文哲代表受贈，柯文哲也代表北市府回贈感謝狀，此次捐贈的「OHTrust口腔防護噴霧」將立即投入優先分送給防疫人員，包含：醫護、警消及社會局各單位的社工人員、學齡前兒童等，讓防疫人員在服務的同時，能好好的保護自己。

納諾董事長呂鴻圖表示，集團在拉升OHTrust歐舒特市場占有率表現的同時，持續秉持著「永續經營、社會關懷為己任」理念，拋磚引玉號召公司員工與旗下諾康生醫總動員做公益，「守衛防護行動」公益活動馬拉松仍不停歇，日前已完成捐贈「OHTrust口腔防護噴霧」予基隆市府2萬瓶、桃園市府3萬瓶以及台北市府5萬瓶。

下一站納諾集團將於6月14日至6月17日共4日，前往台北市政府北門往捷運的市府連通道，從早上 11:50至中午 12:30每日限量發放1,000份口腔防護噴霧，口味不限，發完為止，以行動付諸與台北市民齊心抗疫，納諾亦盼透過積極參與公益活動喚起社會大眾的關懷及重視。

納諾副董事長黃沁超表示，「OHTrust歐舒特口腔防護噴霧」由集團旗下諾康生醫科技與台北醫學大學共同開發，為公司以集團專利技術「氫氧負離子水溶液」為基底自行研發、生產、銷售的產品，氫氧負離子即國際家電品牌所標榜的抑菌因子，集團專利技術將氫氧負離子開發成水溶液，方便使用者使用，不再受環境和家電所限制。

該產品更於今年5月初獲得美國食藥署（FDA） OTC認證核准為口鼻腔抑菌噴霧劑。氫氧負離子水溶液更經美國EPA認證實驗室結果可抑制新冠病毒的Delta變異株>99.9％，以及通過SGS動物毒理報告，可在無稀釋的使用下直接接觸眼睛及口腔黏膜，可吸入與口服，天然安全、無刺激與過敏性，因此，消費者可隨手噴口腔，也提供1至6歲學齡兒童另一層保護，讓民眾不僅減少自己遭感染風險，在自己確診的狀況下，也可減少傳給他人的機會。

黃沁超說，口腔防護噴霧新品已於諾康生醫官方網站、momo購物網、蝦皮購物等上架火熱銷售，短短5天銷售破百萬元，且獲得多數學齡前兒童的家長、企業、醫師等好評不斷與分享，創造高度的回購率。

展望2022年，納諾對於營運成長深具信心，公司以「納米技術」發展為核心，持續積極開發健康生醫相關防護產品，同時採取精準行銷、擴大線上與實體通路市場版圖等重要策略，有望助力健康生醫事業的業績更上一層樓。另外，瞄準環保科技所布局的洗水、洗土、洗空氣三大業務市場龐大的商機，積極開拓市場版圖，尤其在洗水方面，目前已將納米離子水（NSIW）結合自主開發專利的納米微氣泡設備（NBS）技術導入台灣多家大型洗衣廠內。第一階段測試成果成效良好，同時也解決了洗衣廠長年以來所面臨的大量用水、洗潔劑、廢水排放等問題，目前與廠商正積極洽談後續合作的可能性。