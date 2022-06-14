裕隆旗下裕豐管家 助無家者洗出一技之長

裕隆汽車（2201）關注疫情後無家者貧窮與缺乏工作機會問題，做車的人挺做工的人，裕隆汽車支持「友洗社創」創造無家者工作機會裕隆汽車旗下裕豐管家以物業管理本業支持社會創新，今天委請友洗團隊清洗位於裕隆總部大樓與新店家樂福中間廣場，透過企業跨界合作，推動社會參與永續共好。

裕隆集團重視企業ESG永續發展，透過本業資源投入社會創新永續模型，持續推動SDGs聯合國永續發展目標，支持培力「無家者」洗地清潔創造工作機會的「友洗社創」成為物管策略合作夥伴，透過企業責任採購方式，由裕隆汽車與旗下裕豐管家提供所屬物管場域，協助「友洗社創」接軌產業，持續提升物管清潔職能與增加穩定的工作機會。

今(14)日裕隆汽車與家樂福文教基金會兩大企業ESG夥伴率先響應此計畫，以企業責任採購，委請友洗團隊清洗位於裕隆總部大樓與新店家樂福中間廣場，透過企業跨界合作，推動社會參與永續共好，支持無家者以勞動重返社會，同時，創造在地共好環境，讓臺灣社會看到更多「產業創新服務的溫度」。

「友洗社創」是由《做工的人》知名作家林立青在去(2021)年底創辦，因為關照做工基底層的社會百態，他注意到疫情後，大量減少打工機會，更多人成為無家者的現象。因此，他成立了「友洗社創」聘僱無家者，從事高壓清洗地面與特殊清潔等服務，協助無家者們能習得終生技能，回歸社會。

裕隆汽車表示，林立青成立友洗公司為無家者製造工作機會，秉持著「用勞動尊嚴消除貧困」的想法，透過訂製的專業高壓清洗機器設備、整齊專業識別裝備，以及裕隆集團旗下中華汽車贊助一台符合工作需求的商用車「友洗號」，組織起可移動服務的清潔團隊，透過社工陪伴與完整教育訓練，以專業領班帶領無家者實地操作的手把手培力工作形式，逐步指導無家者使用專業清洗機器，建立起專業清洗業務職能。

友洗社創目前陪伴無家者洗地場域以校園、藝文空間及宗教聖地等公共場域，讓無家者透過付出勞力打工洗地板賺工資，獲得自力更生的機會，有能力重返社會，進一步也有能力回饋社會，同時，也期望透過專業服務的過程，藉此消除一般人對街友的刻板印象。

裕隆汽車創新ESG行動，結合本業與集團價值鏈資源，串聯社會企業，持續為社會參與永續模型尋求解方。裕隆汽車認同「友洗社創」創造以勞動重返社會的社會創新計劃，串聯產業帶入社會創新永續營運模式，結合旗下營建物管事業，透過企業責任採購，將「友洗社創」加入裕隆旗下裕豐管家的物業管理體系。友洗團隊已通過裕豐管家認可，以不對環境汙染的高壓洗地設備與服務，擁有業界的水準，具備營業競爭力潛力。未來，裕豐管家亦將規劃所轄包含裕隆新店總部、裕隆城、新店綠湖公園等物管場域，以責任採購方式整合大樓物管定期清潔業務，提供物業清洗工作，增加「友洗社創」創造無家者工作機會。

今(14)日裕豐管家委託友洗團隊進行裕隆總部大樓與新店家樂福中間廣場洗地工程，裕隆汽車與家樂福文教基金會兩大ESG夥伴，率先以企業響應行動，以企業責任採購，支持無家者穩定工作機會的社會創新計劃，也為民眾提供購物與辦公安全環境，促進在地永續共好。