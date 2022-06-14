迎旅遊解封 Club Med：預訂滑雪激長十倍 北海道最亮眼

繼亞洲各國陸續解封，航空公司指出，日韓航線近期訂位量回溫，台人陸續安排好明年寒假及過年的海外旅遊，包含5月底台灣虎航（6757）開賣冬季日韓航班狂銷萬張機票甚至造成當機。而日本旅遊目的地以北海道最熱門，許多滑雪客都已訂好年底機位迫不及待出發。

全包式假期領導品牌ClubMed表示，從預約訂房狀況來看，自5月截至目前為止，相較於3-4月大幅激長近十倍，地點以北海道滑雪行程最亮眼；來電詢問蜜月行程亦有八成增長，其中更以馬爾地夫、泰國普吉島詢問度最高，因疫情而暫緩的蜜月假期，現在看到解封在即，不少新人早已迫不及待規劃成行。

自6月15日起，根據衛福部指示，最新入境隔離天數已放寬為3+4天，看好亞洲渡假預訂商機復甦，同時兼顧國人對疫情隔離考量，Club Med宣布即日起至7月底加碼推出『安心訂、全額退』服務，7月31日(含)前只要預訂行程之出入境國家尚未解除邊境管制，或尚未開放台灣旅客以觀光簽入境，即可全額退費(免收取消費)。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示：「隨著亞洲許多國家陸續開放邊境，亞洲行程是現階段熱門首選，尤其以年底出發的北海道滑雪行程最搶手，滑雪客看中Club Med包雪村接駁、食宿、雪票、分級分齡滑雪課程省事又省心，為了搶到最滿意的房價和房型，選擇提前雪季至少六個月下訂；馬爾地夫與普吉島蜜月行程詢問度暴增，顯示不少新人期待在今年這波解封熱潮，補度遲來的海島蜜月之旅。為了滿足國人對疫後出國高度期待，Club Med推出『早鳥食宿六折起』搭配『安心訂、全額退』，讓消費者享有超值折扣、同時免除隔離退費擔憂，讓國人安心規劃疫情後的第一場假期。」

Club Med與國際衛生清消專家Ecolab(藝康集團)聯手衛生防疫措施獲得國人高度信任，除了健康安全外，旅客更擔心隔離退費問題而造成自身權益受損，Club Med超前部屬首創旅遊界『安心訂、全額退』方案，於7月31日（含）前不限目的地預訂食宿行程（不含機票），自出發前15-30天，若旅客與目的地雙方國家其一尚未解除隔離管制，或尚未開放旅客以觀光簽入境，取消此行程將保證全額退費並免收取消費。搭配『安心訂、全額退』方案，國人不妨把握早鳥滑雪、蜜月食宿六折起的最佳優惠，五天四夜日本北海道Sahoro全包式滑雪假期(不含機票)每人32,500起，價格均涵蓋食宿、酒水、雪票、團體分級分齡滑雪課程、雪地健行、戶外加拿大浴等；選擇五天四夜馬爾地夫卡尼島水上屋全包式蜜月假期 (不含機票)每人最低52,100 元，價格包含食宿、浮潛、獨木舟、沙灘晚餐、芬尼芙跳島、日落香檳無限暢飲等，新人只需要提供12個月以內結婚證明，預訂即可免費享有專屬蜜月服務。

除了對出國的期待之外，根據訂房平台最新公布的《2022年永續旅遊報告》顯示，有八成的台灣旅人表示往後12個月希望能以更永續的方式旅行，近七成台灣旅人希望擁有足以體現當地文化的真實體驗。以「永續旅遊」為出發點的Club Med，即從過往的經驗中發掘保留自然型態的美好加上人文環境的結合提供旅客更深度的旅行體驗。例如「日本北海道Tomamu滑雪度假村」鼓勵旅人除了滑雪外，亦可透過雪地健行近距離觀賞北海道小飛鼠、赤狐飛躍而過，藉此深入認識自然生態的運作模式；村內則可品嘗釀造道地日本酒與北海道小農牛奶冰淇淋，用味蕾記憶北海道的美好。您亦可在「日本北海道Sahoro滑雪度假村」，全新升級的大廳酒吧裡感受到融合北海道阿依努族文化、自然元素和現代摩登風格的空間設計，更呈現當地人文風情與背後蘊藏這片土地上的故事，躍然出現在旅客的眼前。