快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錸德、力麗進擊疫後國民麵食 未來三年開展10店

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
錸德集團取得「老媽拌麵」實體店面代理權，改裝原大安區門市。錸德/提供
錸德集團取得「老媽拌麵」實體店面代理權，改裝原大安區門市。錸德/提供

錸德集團（2349）攜手力麗集團（5364）旗下餐飲品牌「老媽拌麵」，開展「老媽拌麵」台灣地區實體店，鎖定熱門商圈、百貨交通轉運美食商場，目標在未來三年快速開展10店，深耕國民麵食市場，強化袋裝麵商品販售與麵食專門店體驗的虛實整合營銷模式。

錸德集團取得「老媽拌麵」實體店面代理權後，改裝原大安區門市，今（14）日以嶄新面貌重新開幕。

錸德集團繼VG「通庵咖哩」、「Katsu鑫」與「三百金麵專門」等板前美食專門店成功展店後，這次無懼疫情再度在餐飲業進擊。該公司今年前四月業餐飲已衝刺出8000萬營收，將「老媽拌麵」實體展店經營代理權加入陣容後，集團餐飲事業版圖更趨完整。

「老媽拌麵」為力麗集團「好食樂食品股份有限公司」的國民麵食龍頭品牌，長年盤據台灣袋裝麵市場前三名，自去年第四季起更穩居電商銷售冠軍；於全球超過20個國家，年銷售逾150萬袋。

宅經濟促使餐飲電商化已是不爭的疫後趨勢，錸德集團認為，食飲是一門體驗至上的事業，而融合職人美感與專精技術，製程透明、設計精良、縮短廚房到餐桌距離的板前店，更能博得疫後時代消費者的信賴。

該公司表示，此次強強聯手，錸德集團祭出擅長的「板前餐飲模式」。顧客入座後與師傅面對面，餐點現點現做，看得見食材的新鮮安全；拉近距離的貼心服務，更能提升用餐體驗的溫度。而板前餐飲模式適用於小坪數店鋪，不但易於風險控管與業態彈性調整，營收面更能發揮高輪轉、高回收特性。

餐飲事業董事長特助孔姵涵指出，錸德想打造一系列讓大家內用安心、外帶方便的「板前美食專門店」，把關食材與體驗，隨時因應疫情變化，為消費者做出合宜的調整；在堅守餐飲現場的同時，逐步實踐小型連鎖餐飲品牌佈局，保持經營彈性與應變能力、管控風險。

錸德集團取得「老媽拌麵」實體店面代理權，改裝原大安區門市。錸德/提供
錸德集團取得「老媽拌麵」實體店面代理權，改裝原大安區門市。錸德/提供
錸德集團取得「老媽拌麵」實體店面代理權，改裝原大安區門市。錸德/提供
錸德集團取得「老媽拌麵」實體店面代理權，改裝原大安區門市。錸德/提供

餐飲業 錸德

延伸閱讀

躺平就能享優惠！4個你必須下載美食APP的理由

旅日達人最懷念的超商美食 最多網友點名它：每次去必吃

傳統手工製作古早味美食靈魂！「大方食坊」這家滷肉飯用陶碗蒸米飯，連醬油都自己釀

炭燒響螺上菜 領略潮汕文化

相關新聞

美國醫院收案困難 生華科決議終止新冠重症臨床試驗

生華科（6492）今（14）日公告，公司接獲臨床夥伴美國醫療機構Banner Health通知，因新冠肺炎重症患者收案困...

經濟部7月「半價銅板購」 北中南東知名夜市都響應

為了將人潮重新帶回傳統市場及夜市，經濟部中部辦公室將於7月份舉辦傳統市集「半價銅板購」行銷活動，知名的艋舺夜市、士林夜市...

華航7月起A321neo直飛東京羽田 第3季載客航班再增四成

華航（2610）積極為後疫情時代旅運需求佈局，7 月 1 日起將以最新客機 A321neo 天天飛航台北松山往返東京羽田...

E-bike產值大噴發 台灣隊搶攻兆元商機

疫情肆虐，帶動一波腳踏車熱潮。新時代就有新應用，踏一下就有「助力」的電動輔助自行車（E-bike）成為新寵兒！這款結合電子業與自行車業的時代新品，台灣供應鏈能不能跟得上？

製鞋獲利王！鈺齊故意「不湊熱鬧」 讓冷門鞋款業績大熱

去年越南爆發疫情封城，製鞋業慘遭重創，更不少廠商倒閉退場。然而，戶外鞋王「鈺齊」卻逆勢成長，今年第一季獲利成長66.9％，更是高居製鞋三雄之冠。背後祕密，藏在董事長林文智的「冷門策略」。

錸德、力麗進擊疫後國民麵食 未來三年開展10店

錸德集團（2349）攜手力麗集團（5364）旗下餐飲品牌「老媽拌麵」，開展「老媽拌麵」台灣地區實體店，鎖定熱門商圈、百貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。