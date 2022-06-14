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錸德、力麗進擊疫後國民麵食 未來三年開展10店
錸德集團（2349）攜手力麗集團（5364）旗下餐飲品牌「老媽拌麵」，開展「老媽拌麵」台灣地區實體店，鎖定熱門商圈、百貨交通轉運美食商場，目標在未來三年快速開展10店，深耕國民麵食市場，強化袋裝麵商品販售與麵食專門店體驗的虛實整合營銷模式。
錸德集團取得「老媽拌麵」實體店面代理權後，改裝原大安區門市，今（14）日以嶄新面貌重新開幕。
錸德集團繼VG「通庵咖哩」、「Katsu鑫」與「三百金麵專門」等板前美食專門店成功展店後，這次無懼疫情再度在餐飲業進擊。該公司今年前四月業餐飲已衝刺出8000萬營收，將「老媽拌麵」實體展店經營代理權加入陣容後，集團餐飲事業版圖更趨完整。
「老媽拌麵」為力麗集團「好食樂食品股份有限公司」的國民麵食龍頭品牌，長年盤據台灣袋裝麵市場前三名，自去年第四季起更穩居電商銷售冠軍；於全球超過20個國家，年銷售逾150萬袋。
宅經濟促使餐飲電商化已是不爭的疫後趨勢，錸德集團認為，食飲是一門體驗至上的事業，而融合職人美感與專精技術，製程透明、設計精良、縮短廚房到餐桌距離的板前店，更能博得疫後時代消費者的信賴。
該公司表示，此次強強聯手，錸德集團祭出擅長的「板前餐飲模式」。顧客入座後與師傅面對面，餐點現點現做，看得見食材的新鮮安全；拉近距離的貼心服務，更能提升用餐體驗的溫度。而板前餐飲模式適用於小坪數店鋪，不但易於風險控管與業態彈性調整，營收面更能發揮高輪轉、高回收特性。
餐飲事業董事長特助孔姵涵指出，錸德想打造一系列讓大家內用安心、外帶方便的「板前美食專門店」，把關食材與體驗，隨時因應疫情變化，為消費者做出合宜的調整；在堅守餐飲現場的同時，逐步實踐小型連鎖餐飲品牌佈局，保持經營彈性與應變能力、管控風險。
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