中鼎攜手日勝生 得標北台灣首座再生水廠BTO案

國內最大統包商中鼎（9933）今（14）日公告，攜手旗下子公司信鼎，聯手日勝生偕其子公司日鼎投控，共組企業聯盟取得「桃園北區水資源回收中心再生水BTO案」，並成立「寶鼎再生水股份有限公司」為特許公司，負責本案的投資、興建及營運。

中鼎表示，該案於今日正式簽約，為台灣北部首座再生水廠，預計2025年興建完工，將提供每日4萬噸再生水予大桃園鄰近觀音工業區及中油桃園煉油廠等廠區使用，提升當地水資源調度彈性，穩定產業用水，創造企業產值。

另，後續依周邊產業用水需求，可擴建至全期日產11.2萬噸再生水，供水量將超越全台現有各再生水廠，有效紓緩當地日益成長的用水需求，促進就業機會與經濟發展。

中鼎表示，該案特許年限18年，包括興建期3年及營運期15年，工程所在地位於桃園北區水資源中心，為既有污水廠升級為再生水廠的工程；工作範圍包括新建一座再生水廠及建置長達約30公里的廠外輸配水管線系統。

該案還有設置「水科技教育館」，並取得銀級智慧建築候選標章及保留高比例綠地，期在達到最佳化節能減碳效益的同時，成為一處集休憩、生態及環境教育的水資中心。

中鼎深耕水資源領域20餘年，配合全球水資源循環經濟商機，近年於廢水再生利用領域，成功從工業廢水、都市污水的再生利用，拓展至高科技電子產業的廢水再生回用，也成為國際業主指定的重要合作夥伴。