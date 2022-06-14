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3+4入境檢疫新制管制一堆又邏輯不通 放寬規範形同虛設

遠東SOGO黃晴雯：期待第4季正常化 但報復性消費藏挑戰

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

對於疫後報復性消費，遠東SOGO董事長黃晴雯樂觀，但提醒要注意其中潛藏的挑戰，短期精品消費預期回到旅遊市場，人們可支配所得也會重新配置到長途旅行。但長期而言，人流、物流、金流暢通，經濟商業活動正常化，也有助就業率、升職、加薪，也反映到消費。

入境檢疫天數放寬3+4新措施本週上路，國際趨勢為境外解封，台灣不能自外於世界，黃晴雯預期，人們逐步回到正常生活，第四季又有百貨重中之重周年慶登場；遠東SOGO的目標一向實際，今年目標營收成長1%。

去年在疫情之中，遠東SOGO營收創下新高412億元，稅前淨利14.6億元、成長20.7％，今日股東會通過每股發放1.21元現金股利。

遠東SOGO的國際精品在禁出國及品牌漲價的情況下，去年成長高達24％，今年還是表現很好；基礎高端保養品銷售持續不錯；防疫民眾在家吃飯，外帶、外送、便當、超市業績穩步成長。

SOGO 營收

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