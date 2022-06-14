看好第3季開始復甦 台北國賓將啟動改建

國賓（2704）今天股東會，國內疫情爆發後已經開始與疫情共存，看好暑假開始的飯店及餐飲業的市場會開始復甦。台北國賓的改建案，預計於今年第3季開始啟動；高雄國改建案的部分，則預計於明年農曆年後開始啟動。

總經理謝漢章表示，展望 111 年，受到新冠肺炎疫情、國外品牌進駐競爭加劇以及消費市場供過於求，觀光產業前景仍不樂觀，整體獲利情況受到嚴峻考驗，台北國賓及高雄國賓進行危老改建，活化資產創造資產使用價值以提升競爭力，並堅持以高品質的服務為基礎，透過整合運用集團資源，拓展市場的廣度及深度。

國賓今天表示，2022 年4月底，國內疫情再度爆發，外出用餐及聚餐人數大幅下滑，嚴重影響餐飲及住宿營收，國賓在防疫上持續加強，提供優質服務品質、創新的菜色並持續加強食安控管，預計在第3季人流就會開始回籠。

其中，隨著台北國賓飯店將進行危老重建，預計第3季會開始推動，其中，國賓粵菜廳、國賓川菜廳及 A CUT牛排館將改於富邦遼寧大樓繼續營業，並且持續推出新菜菜色。

其餘的國賓飯店，以飯店週邊旅遊資源及重要指標性特色景點，並與旅行社、休閒娛樂景點等異業整合，規劃主題性住宿專案活動。

高雄國賓申請危老還要一段時間，高雄國賓飯店還會繼續營運，相關危老申請繼續進行，最快明年農曆年後，才會宣布下一步的規劃，就算未來要開始推動改建，也會仿照台北國賓的模式，會把相關餐飲等都規劃好後，才會推動。