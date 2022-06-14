展店不停歇 SOGO董座：台灣三案評估中 大陸開一店

遠東SOGO百貨於今（14）日召開股東會，董事長黃晴雯表示，兩岸展店腳步不停歇，台灣有三個案子正評估中；中國大陸的重慶隆鑫店將於2023年5月開幕，有助於未來大陸營運拓展以及業績成長。

黃晴雯表示，為追求成長，擴大營收，展店是既定的腳步。台灣方面有三個案子評估中，因有其他同業參與，評估需要時間，一個在南部，另外兩個則在新竹以北，今年下半年至少會有一個案子完成評估。

大陸方面，今年5月底重慶大都會店因虧損已於結束營運，並加速改善上海徐匯店和重慶江北店的營收，有望增加獲利。黃晴雯說，大陸受疫情影響，部分城市封城，評估開店會比台灣更謹慎，而且大陸地大人廣，加上百貨競爭激烈，不能再開傳統百貨。

她透露，已計畫在2023年5月於重慶開出新型態購物中心-重慶隆鑫店。此店是集團在大陸首家「百貨結合購物中心」商場，面積有8.1萬平米，其中百貨有2.66萬平米，購物中心有5.5萬平米。

她進一步表示，重慶隆鑫店是具有挑戰性的案子，因地貌很特別，高低差大，所以店舖性格會和其他店不同，以及業種規劃和人流車流動線等，都要花點心思，會與當地團隊合作，根據當地城市特色，推出「符合重慶人胃口」的零售內容。