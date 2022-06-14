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晶華董座潘思亮：國際客入境卡關 旅遊業恐有空窗期
國門即將開放，晶華董事長潘思亮表示，在隔離政策放寬後，國人出國旅遊容易，但國際觀光客入境的限制仍在，因此旅遊業可能在暑假之後出現一段空窗期。
晶華今天舉行股東會，配發12.39元現金股利，對於觀光產業後勢，潘思亮表示，政府的政策只要是往解封的方向走，對產業都有幫助，但是關鍵是配套。他認為由於現在除了隔離政策以外，還有入境的簽證限制，等於是雙重嚇阻效果，「一直以來國際商務客入境台灣都是免簽，只希望回到2019年的狀況就好。」
但對於交通部即將發出55億元振興補助，潘思亮認為，補助是有比沒有好，但是觀光產業是重症病人，需要的療法是薪資補助，消費者反而不需要振興，「重症病人你不理他，出院了才來關心他這很奇怪，如果等到靠自己好，救不了急。」
潘思亮更說，相對來說晶華營運狀況較好，但是一個產業營業額衰退超過五成，更有很多飯店退場，這是緊急狀況，一定要當下就要救，而交通部的補助只是錦上添花。
潘思亮也提醒，現在隔離政策放寬到3+4，很有可能接下來會是0+7，對於國人出國來說更方便，但是外國旅客要入境的限制仍在，現在支撐國內觀光產業的國旅很可能在國人大量出國、國際觀光客仍卡關下，出現一段銜接不良的真空期。
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