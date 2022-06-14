科技部TTA率臺灣科技新創赴歐參展 6家新創首站英國

隨著全球疫情趨緩，國際新創活動重啟，為引領臺灣科技新創公司搶占國際市場先機，今(111)年由科技部產學司許增如司長率臺灣代表團，於6月13日至14日首站抵達英國參加倫敦科技週(London Tech Week)，本次為臺灣科技新創首度參加該國際展會，我國共計有18家數位醫療、AI、IOT及科技教育等新創團隊與會，盼展現臺灣科技新創實力，提升國際能見度。

倫敦主辦大會於展前邀集國際百大企業代表決議，精選8家新創進行國際發表，今年共有來自全球超過12個國家報名競賽，競爭十分激烈，最終我國計有6家科技新創入圍，顯示臺灣新創的科技實力深受全球產業的期待。臺灣入選包含奎景運算科技、奇策智能雲端、鉅怡智慧、智聯科技、主張數據及芯符等團隊，將於6月13日站上展會焦點舞台，代表臺灣參加國際發表會( International Delegation Pitches)，以爭取全球投資人的目光，創造更多國際商洽機會。

倫敦科技週是英國科技與新創的年度重點盛會，籌備期間廣納各國政府和民間企業代表建言精心規劃，聚焦考量歐洲區域之科技新創政策、金融與產業的未來發展及走向，因此會中議題設計、展出內容，對於有意前進歐洲市場的新創來說，具有高度指標意義。臺灣新創除於倫敦科技週展出尋求商業合作，亦積極投入大會的商機媒合活動；其中，鉅怡科技已於展前藉大會平臺，與三星集團完成初步洽談，後續將進行產品規格的細部討論，期待於展會期間獲得合作的好消息。

倫敦對於科技新應用的投資態度十分正面開放，因此倫敦科技週是臺灣新創團隊力爭曝光的重要舞台。今年科技部選定倫敦做為新創至歐洲參展的第一站，其營造的新創精神與文化，恰可激勵我國新創團隊不畏疫情艱難，大膽嘗試。走訪倫敦後，臺灣33組新創團隊緊接著將前往法國VivaTech、及德國Hub Berlin大展身手，鏈結法國和德國科技新創社群。