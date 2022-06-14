董娘豪宅出租！台北信義月租38萬排名今年第一

豪宅不僅價格高，月租金也驚人，依據實價最新資料，今年截至4月總租金最高的住宅為位於台北市信義區的「台北信義」，月租金總額38萬8,500元，平均單坪租金2,432元，而總租金最高前五名都在22萬元以上。

資料顯示，總租金最高的戶別登記在佳儀企業名下，佳儀企業代表人則是知名飲水機品牌企業董娘。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近幾年不少豪宅租賃交易，去年西華富邦有多筆破40萬的租賃，儘管每月租金超越小資族年薪，仍有不少財力雄厚，但在資金運用上希望更具彈性的租客有需求，且市場上豪宅出租的釋出不多，豪宅租金水平相對穩定。

今年總租金最高的豪宅，「台北信義」以38萬元奪冠，第二名為位於松山區的「華固名鑄」，7樓戶總月租金30萬元，租金單價每坪2,693元，也是今年截至4月豪宅中租金單價最高的租賃交易。

第三名是位在傳統豪宅路段的「仁愛創世紀」，月租金25萬元，不過租金單價不到2千元，第四名是位於大直重劃區的「帝景水花園」，總月租23萬，租金單價未達2千元，第五名則是「明日博」，總租金22萬元。

郎美囡分析，豪宅的租金單價並不特別高，如仁愛創世紀及帝景水花園的單坪租金僅超過1,500元，與一般地段佳的大樓住宅相當，但豪宅的坪數通常在百坪上下，總租金因此較高。

不過台北市豪宅每坪成交價動輒百萬，所以租金投報率偏低，通常在1.5%~2%上下，豪宅屋主也非以出租為目的，通常為家族、子女或財務規劃而置產，願意出租是希望有人照顧房子，因此會慎選租客。