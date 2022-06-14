興富發：未來六年在手可推案量逾千億元

興富發建設（2542）今(14 )日舉行股東會，由董事長曹淵博親自主持。股東會上通過去年度營業報告書及財務報表，2021 年營收 442.82 億元、年增 81%，每股純益(EPS)6.45 元，會中通過配發現金股利 4.16 元，配股 1.04 元，合計達 5.2元，盈餘配發率達 80.62%。

2021 年再度榮登建商「營收王」的興富發表示，2022 年，烏俄戰爭進入持久戰、COVID-19 疫情持續干擾，不過，觀察市場現況，國內3 月份出口是史上最旺，出口規模 445.03 億美元，5 月份也達到 420.8 億美元，史上第3 高，可以說｢看不到不好的可能性｣。

值得觀察的指標，還有護國神山台積電（2330）連續五年資本支出成長，今年達到 420 億美元，帶動台中、台南、高雄的市場需求；今年 Q1 新竹以南建案開價較去年提升 1 到 2 成，甚至有些建案有供不應求的情況。

興富發指出，因應政策與市場，董事會在一年多前就超前部署，開始加強合建案和公辦都更案，在國內的北、中、南共有 6 個項目，分回總銷超過1,000億元，預計未來 6 年將為興富發帶來穩定的營收表現。

今年下半年，興富發推案將「火力全開」，積極在北、中、南各地購地推案，包括桃園中壢區站前新鋭、善捷段；台中市則有西屯區鉑金愛悦、市政新鋭、蘿蔓蘿蘭；高雄市三民區新都段、左營區鉑愛悦、前金區中正 1 號院、巴黎河左岸等新案。

對於國內建商都面臨嚴重缺工和建材高漲等問題，興富發除了有推行超過 10 年的 BIM建築資訊中心、預鑄工法，亦開發鋁模板、預組鋼筋柱，同時也研擬機器人搬運建材的可能性，雖然成本會提高，但是新技術的使用可以應用至北中南工地，兼顧效率與環保全面提升營建技術與工程品質。

除了建設本業，興富發營運重點亦強化長期穩定收益，包括商用不動產、飯店事業等，期許與世界級品牌合作，以多元觸角邁向資產倍增新里程。