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中工：陳瑞隆暫代董座 楊美媛暫代總經理、執行長

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導

中華工程（2515）今（13）日召開臨時董事會，前董事長朱蕙蘭因個人因素離職，由中工關係企業、中石化（1314）董事長陳瑞隆暫時代理董事長，中工執行副總楊美媛暫代總經理以及兼任執行長。

中工內部高層表示，補選的結果是現階段對公司最適合的人選，雖然朱蕙蘭因個人因素離職，董事們百般慰留，但朱蕙蘭階段任務也已經達成，包括帶領中工轉型數位化、成功轉型建設公司並強攻都更宅等，也尊重朱蕙蘭的決定。

中工12日晚間發布重訊，請辭的中工董座朱蕙蘭，同時兼任總經理、執行長職務，她同時也是中工法人董事揚真實業代表人，朱蕙蘭請辭後，法人代表身份也一併解任。

對於請辭的關鍵原因，朱蕙蘭並未特別說明，她僅表示，是「個人因素」辭職，將暫時休息一陣子，預計會離開業界。至於下一步動態，她未多作表示，引起各方揣測。

至於朱蕙蘭為何大動作一次辭掉三個職務，據中工高層透露，朱蕙蘭的某些治理理念跟威京集團主席沈慶京想法偶爾有出入，對某些事情的看法也與部分董事有所不同，因此偶爾有爭執。

中工高層說，無論朱蕙蘭與中工董事會關係如何，但大家都是為公司好，也難免有一些事情的決策上，在董事會上出現爭論，不過，朱蕙蘭離開應有她自己的安排。

據中工高層表示，朱蕙蘭曾數度向威京集團主席沈慶京提出請辭的要求，不過沈慶京並不同意，每次都極力慰留，歷經多次請辭未果後，朱蕙蘭才正式向董事會提出辭呈，顯示她去意已決。

中工近年積極轉型建設有成，深耕民生社區都更案，前董座朱蕙蘭先前在股東會上表示，中工今年下半年營運發展，會有兩大方向，自建案持續朝綠建築、淨零排碳目標邁進，另一方面，公共工程在手案量600億，預期今年目標再承攬160億元，並以三年內可完成公共工程為主。

沈慶京 都更 離職 股東會

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