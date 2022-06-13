達邦胜肽蛋白獲國際認證 成功替代高量魚粉

達邦蛋白（6578）今（13）日宣布，與國立屏東科技大學教授林鈺鴻的水產動物營養研發團隊，以及國際水產飼料大廠三方合作，得到突破性研究成果，達邦胜肽蛋白可完美取代白蝦飼料中的魚粉，此項研究成果也在今年得到國際期刊Aquaculture的認可並順利刊登。

達邦蛋白表示，該公司的胜肽蛋白高消化率，可取代碳排放係數較高的魚粉，為取代飼料中魚粉的這個目標帶來一定的進展，朝「2050淨零排放」的目標邁進。

達邦蛋白近年與林鈺鴻的水產動物營養研發團隊，以及國際水產飼料大廠的三方合作，透過合理的實驗設計，評估達邦胜肽蛋白替代白蝦飼料中魚粉對其的影響，結果顯示可以完美取代低魚粉配方（15％魚粉）中75％的魚粉，這代表即使配方中只剩下3.75％的魚粉，仍不影響白蝦生長表現。而且經過八週的試驗，與未使用達邦胜肽蛋白取代魚粉的組別相比，白蝦的消化組織更健康，先天免疫系統表現及營養消化率皆有顯著提升，這項突破性的研究成果最終也在今年得到國際期刊Aquaculture的認可並順利刊登。

達邦蛋白表示，總結過去受國際認可的研究成果，針對減碳議題得出兩項關鍵，同時也是未來持續努力的方向：一、達邦胜肽中95％的蛋白可以在3小時就被消化，大大提高動物對飼料蛋白的利用，研究也顯示白蝦的氨、氮的廢棄物排放顯著降低，相應的碳排放也較低；二、達邦胜肽蛋白經過系列試驗證實得以取代魚粉最高達到75％，大幅減少碳排放係數相對較高的動物蛋白來源，進而降低養殖階段的碳排放。

達邦蛋白表示，水產養殖中，較多的碳排放指標來自於飼料、及其原料和養殖動物未能利用完的排泄廢棄物。這是因飼料原料中使用的魚粉生產過程產生大量的碳排，包括魚生長過程排放以及加工過程的能源消耗，這些高碳排魚粉在最後若無法被動物攝取並完全利用，不僅造成水質劣化也轉化成為溫室氣體重新回到環境中。

因此，歷年來飼料行業中，「減少魚粉的使用、提高飼料中蛋白質利用率」等方面，一直是行業努力的目標，不僅僅是降低生產成本，更是朝向節能減碳、永續發展這個長遠目標邁進。