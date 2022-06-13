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新莊區頭前庄站1460坪工業土地標售 未來可申請都更

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
新莊頭前庄站千坪工業土地。圖／第一太平戴維斯提供
新莊頭前庄站千坪工業土地。圖／第一太平戴維斯提供

新莊區頭前庄站千坪工業土地今（13）日公開標售，該案位於新莊區中正路與思源路上，鄰近捷運頭前庄站，土地面積1,460.82坪，土地使用分區包括乙種工業區1,456.04坪及道路用地4.78坪，基地雙面臨路，臨路面寬約48公尺，地上坐落舊廠房屋齡逾30年，並且已申請基準容積加給獎勵10%，未來可透過都市更新、增額容積與容積移轉等獎勵，最高上限可達基準容積的2倍，大幅提高開發強度，預期將吸引建商、汽車業等投資人積極評估。

新北市是著名的工商城市，包括新莊、中和、新店、三重、汐止等行政區內皆有多個科技與製造業的重要聚落，廠房與廠辦林立。根據第一太平戴維斯統計自2020年至今年五月，新北市的大型工業不動產交易金額累積達593億元，在全台灣之中排名第二，僅次於桃園市的743億元。

有別於其他區域以科技業與製造業為主要買方，新北市的工業不動產則以建商最積極，近3年投入將近200億元，其次為科技業與保險業，分別購置137億元與73億元。

這股建商積極挺進新北市工業不動產的趨勢，主要受益於新北捷運路網逐漸完備，例如新北環狀線通車，交通便利大幅提升，提供廠商遷入與擴大營運的意願。

此外，多數現有廠辦與工廠屋齡大多已超過20多年，使用空間已飽和，與面臨建物汰舊換新的週期，再加上政府大力推動工業區都市更新與工業區立體化，帶動新北市的工業區由平面式的廠房轉變到立體式科技廠辦規劃。

知名建商包括長虹、德林、皇鼎、國揚與遠雄建設都大舉布局新北市的工業土地庫存，未來將興建科技廠辦銷售。建商除了鎖定自用廠商需求外，保險業與專業投資人也是潛在買方之一，例如全球人壽於去年投入41億元購入藍天電腦三重舊總部大樓，南山、中壽與中華郵政等保險業近年積極增購工業不動產，不僅可透過購置廠辦搭上這波科技業發展榮景，廠辦的租金投報率高於市區辦公室的特點，在這波升息循環中同步受到投資人關注。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，該案距離捷運頭前庄站僅100公尺，擁有雙捷運線優勢，透過捷運中和新蘆線與環狀線的雙捷運交匯站-頭前庄站，能快速抵達台北市區，或與五股、三重、中和、新店等主要工業聚落連結；標的正坐落在新莊主要幹道的中正路上，中正路沿線更是車商的一級戰區，Porsche、Volvo、Audi、Jaguar Land Rover等豪車品牌經銷商紛紛在此打造新北市的旗艦展示中心，廣告與曝光效果強。

捷運 建商 都市更新 科技業

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