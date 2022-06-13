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半年賺千萬！投機客炒房橫行 房仲揭「三大騙術」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

房市熱絡吸引許多投機客低買高賣，永慶房屋統計2021年近6000筆持有未滿一年即轉售的房屋指出，近3成交易案件價差超過30%，其中甚至有多筆房屋持有約6個月轉售獲利超過1000萬元的案件，可見短期交易不僅盛行，而且價差驚人。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，許多投機客聯手黑心房仲，企圖在短期內以低買高賣的方式轉手賺取高額差價，消費者若遭到兩者聯手蒙騙，以不合理高價購入房屋，是民眾在購售屋過程中會面臨到的最大財務風險來源。

永慶房屋統計2021年近6000筆持有未滿一年即售出的房市短期交易，發現近3成的短期交易價差超過30%，其中價差達200萬元以上的案件超過1000多筆，價差達400萬元的短期交易也有100多件，其中更不乏高達65%、70%以上價差的交易。

陳賜傑表示，這意味著若是投機客購買1000萬元的房屋，一年內旋即出售，後一手要購屋的消費者要多花300多萬，且其中恐有不少案件是投機客在短期內以低買高賣的方式賺取暴利。若是消費者不察而直接購屋，恐怕需付出高額差價，成為炒房投機客的受害者。

陳賜傑分享市場上常見「購屋三騙術」：

一、用裝潢掩蓋屋況瑕疵：投機客以低價購入漏水、壁癌、管線外露等具有瑕疵的房屋，再以裝潢掩飾，使消費者無法判別實際屋況，或使消費者誤以為實際屋況良好，因此出高價購屋。

二、用裝潢灌水房價：投機客和黑心房仲以裝潢費用為藉口，合理化過高的房價。

三、選擇性揭露周遭行情：黑心房仲選擇性揭露較高價格的成交行情，誘使消費者誤信過高的價格是合理的行情。

陳賜傑指出，裝潢精美的房子不代表就是投機客的物件，但市場上投機客以裝潢掩蓋掉屋況瑕疵，墊高房價坑殺買方的糾紛時有所聞，也不能怪客戶如此提心吊膽。若要避免以不合理的高價買到投機客短期購入又出售的房屋，可掌握購屋三大要點：

一、留意房屋的過戶登記時間，賞屋時，房屋若為一年內成交再上市的案件，請房仲業者提供物件前一手的成交實價登錄資訊。

二、全新裝潢須小心，消費者賞屋時，若發現物件為全新裝潢，須特別留意水電是否更新，以及木作裝潢是否有瑕疵掩蓋。

三、比較各家房仲業者的房市行情資訊，檢查房仲業者提供的房市行情資訊是否完整，還是有選擇性揭露的狀況。

房仲業者 房市 房價 炒房 實價登錄

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