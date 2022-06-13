半年賺千萬！投機客炒房橫行 房仲揭「三大騙術」

房市熱絡吸引許多投機客低買高賣，永慶房屋統計2021年近6000筆持有未滿一年即轉售的房屋指出，近3成交易案件價差超過30%，其中甚至有多筆房屋持有約6個月轉售獲利超過1000萬元的案件，可見短期交易不僅盛行，而且價差驚人。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，許多投機客聯手黑心房仲，企圖在短期內以低買高賣的方式轉手賺取高額差價，消費者若遭到兩者聯手蒙騙，以不合理高價購入房屋，是民眾在購售屋過程中會面臨到的最大財務風險來源。

永慶房屋統計2021年近6000筆持有未滿一年即售出的房市短期交易，發現近3成的短期交易價差超過30%，其中價差達200萬元以上的案件超過1000多筆，價差達400萬元的短期交易也有100多件，其中更不乏高達65%、70%以上價差的交易。

陳賜傑表示，這意味著若是投機客購買1000萬元的房屋，一年內旋即出售，後一手要購屋的消費者要多花300多萬，且其中恐有不少案件是投機客在短期內以低買高賣的方式賺取暴利。若是消費者不察而直接購屋，恐怕需付出高額差價，成為炒房投機客的受害者。

陳賜傑分享市場上常見「購屋三騙術」：

陳賜傑指出，裝潢精美的房子不代表就是投機客的物件，但市場上投機客以裝潢掩蓋掉屋況瑕疵，墊高房價坑殺買方的糾紛時有所聞，也不能怪客戶如此提心吊膽。若要避免以不合理的高價買到投機客短期購入又出售的房屋，可掌握購屋三大要點：