台康生技參加BIO及瑞士信貸活動 外資持有率逐步攀升

台康生技（6589）今（13）日表示，今年積極參與國際活動，除了本周參加全球規模最大的生醫展「BIO International Convention」，也將受邀在14日參加瑞士信貸「Asia Healthcare Corporate Day」活動。外資法人近期持有台康比例也逐步攀升，截至上周達5.21%，逼近今年高點的5.28%。

台康生技表示，今年年初以來受全球通膨及俄烏戰爭影響，國際經濟變動因素大，外資持續賣超台股新台幣8,164億元。台康是為少數外資仍淨買超個股之一，近年來公司經營及實績與後續產品上市及CDMO（委託開發及生產）業務持續被投資人肯定。

台康生技將在本周6月14日受邀參加瑞士信貸Asia Healthcare Corporate Day。今年參加此投資論壇的企業主要來自日本、韓國及中國，規模及參與之企業總市值超過新台幣10兆元。年初以來台康也多次參加法人說明會，今年截至五月整體營收成長年增17.1%，CDMO新簽訂客戶訂單金額前四個月已達去年全年簽約總金額之60%，自去年第3季開始已連續三個季度獲利。今年第4季竹北廠動物細胞產能倍增；且汐止廠歲修動線調整後，5月下旬已重新啟動運作整體營運可期。

台康生技表示，自行研發之乳癌生物相似藥EG12014，去年底已向美國FDA及歐盟EMA申請藥證審查中，美國FDA也依計畫時程進行GMP實地查核。台康生技將以FDA查廠作業評估結束後，收到正式查核紙本公文將依相關規定在第一時間公告。依據查廠結果期待於今年底或明年初取得歐美銷售藥證，屆時將由台康負責生產該產品，除台灣、中國大陸、日本、南韓及俄羅斯以外之全球市場，將由合作夥伴國際大藥廠Sandoz負責上市銷售，並依產品銷售額按合約所訂比例取得分潤權利金收入，預計營收及預估獲利將快速躍進且大幅成長。