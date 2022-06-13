裸賣也有好身價！寶輝秋紅谷高樓毛胚屋站九字頭

台中毛胚屋衝上9字頭！根據最新實價資訊揭露，台中指標豪宅社區「寶輝秋紅谷」的39樓戶，去年7月以總價1.66億元售出，經查買家為嘉義黃姓自然人，換算單價達92萬元。

此次交易，不僅擠下大陸「宝格」的20樓實品屋，成為2021年台中豪宅單價冠軍，更令人驚艷的是，該筆交易特別備註為「毛胚屋」，榮登台中實價登錄「有備註為毛胚屋」的最貴毛胚屋榜首。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「寶輝秋紅谷」社區最高價為頂樓的兩戶樓中樓交易97.2萬元、97萬元，成為台中單價最高的豪宅，曾傳出也是毛胚屋，不過實價登錄中並未註記。

先前台中實價登錄有註記為毛胚屋的最高單價交易，為去年1月出售的「聯聚瑞和」頂樓戶86.4萬元，所以此次揭露的「寶輝秋紅谷」39樓戶毛胚屋，可說是正式宣告「寶輝秋紅谷」高樓層站穩9字頭，也讓「寶輝秋紅谷」成為目前台中唯一三度攻上9字頭的豪宅社區。

觀察台中歷來「單價9字頭俱樂部」的豪宅交易，半數是靠「帶嫁妝」衝出高價，比如近兩年大陸「宝格」、「丽格」的9字頭戶別，都是含裝潢實品屋，因此的「寶輝秋紅谷」39樓戶，以「不帶水份」的毛胚屋姿態擠進榜單，令各界眼睛為之一亮，象徵台中豪宅房市已實打實站上9字頭水位。

陳定中指出，採毛胚、半毛胚銷售，在豪宅頗為常見，因富豪買家大多有獨到的居家審美，毛胚屋有利於針對個人家庭需求和品味，型塑理想居所。

不過，台中豪宅先前受政策、景氣影響，買氣陷入低潮，讓台中建商改採實品屋、含裝潢等讓利策略激勵買氣，使帶嫁妝豪宅攻占台中單價排行榜；直到近年豪宅市場因資金返台明顯回溫，多金買家才重回毛胚屋懷抱，使毛胚屋交易屢傳高價。

台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方表示，現今屋齡約6年的「寶輝秋紅谷」，位於秋紅谷第一排，基地面積將近1,700坪，且具有三面臨路的完整形勢，加上社區採臨路退縮規劃，因此享有寬闊棟距。

社區在規劃設計上也十分用心，不僅凹凸有致的通透外觀獨樹一格，雙塔的頂樓中央，更邀請美國洛杉磯知名建築事務所，打造「不著地空中會館」，所以在台中豪宅中頗具指標性，早在2019年，該社區南側的頂層樓中樓戶，就分別以97.2萬元、97萬元高單價，締造台中有史以來的單價紀錄。