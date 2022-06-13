總銷逾400億 萬大線首發旗艦級開發案招商

捷運萬大線一期目前施工進度已達61%。北市捷運局表示，投資興建金額合計超過200億元，總銷售金額超過400億元的萬大線金城機廠暨莒光站/加蚋站2處基地的招商說明會，將於本周三(15日)下午於該局B1捷韻國際廳舉辦。

捷運局說，萬大線土地開發本次規劃以2案合併招標方式甄選投資人，將於6月30日前正式公告招商；若甄選作業順利，預計於112年下半年與最優申請人完成簽約。

另外，未來將配合萬大線工程進度，陸續公告沿線4處土地開發案，包括中正紀念堂、廈安、中和及連城錦和站。

捷運局指出，金城機廠暨莒光站/加蚋站2處基地將採合併招標方式，由一組投資人進行開發。二案投資興建金額合計超過200億元，總銷售金額超過400億元，土地開發量體龐大，實具規模效益誘因，勢必成為投資人插旗萬大線土地開發的絕佳標的。

捷運局表示，金城機廠暨莒光站位於新北市土城區金城路二段以北、莒光路以南，基地面積廣達3.5萬坪，預估開發量體超過9.4萬坪，預計開發為以捷運機廠暨車站為中心的大型住宅社區、辦公大樓、商場及人工平台的巨型造鎮，具周邊發展領頭作用。機廠所在的中和及土城產業基底雄厚，產業帶動就業，將衍生居住人口的遷徙，住宅需求潛力可期。

加蚋站位於臺北市萬華區萬大路，緊鄰光仁國小，屬於青年公園生活圈。基地面積128坪，預計開發地上7層都會精緻宅，南萬華生活機能完備，房價相對其他行政區便宜，可吸引台北首購族、新生家庭及換屋族的青睞。

捷運局表示，興建中的萬大線第一期起自中正紀念堂站與淡水信義線、松山新店線交會轉乘，全線採地下興建，經中正區、萬華區、新北市永和、中和、土城區，共設九座車站及1座機廠，完工通車後除優化大眾運輸之外，亦將帶動沿線都市發展，創造投資開發機會。