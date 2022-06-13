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求職求才衝一波 北市就服622個工作機會高薪80K

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市就業服務處於6月13日至17日邀集15家企業於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出622個工作機會，高薪80K。圖/北市勞動局提供
台北市就業服務處於6月13日至17日邀集15家企業於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出622個工作機會，高薪80K。圖/北市勞動局提供

鳳凰花開畢業季已經來臨，大批新鮮人投入就業市場之際，雖適逢疫情高原期，但不同於去年封城的蕭條，今年企業高舉徵才看板延攬這批職場生力軍，台北市就業服務處於6月13日至17日邀集15家企業於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出622個工作機會，高薪80K。歡迎有求職或轉職需求的民眾，可親自至台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

北市勞動局長陳信瑜表示，15家廠商中，餐飲業仍佔二分之一強，423個工作機會儲備幹部佔36%，儲備幹部的內涵多是透過基層歷練、店鋪管理培訓、學習成本控管、人員領導統御等，可不斷晉升，未來更可晉升至高階主管，如區域經理等或更高層，薪資可隨著培訓做階段性調整，高薪豆府45K、王品40.5K、家城37K。

陳信瑜也同時呼籲職場新鮮人，疫情終會漸漸趨緩，特別是北市已經過渡到平穩期，就業先求有再求好，也可以多加運用本處推出的「青年職涯儲值護照」措施，尋職前先洽TYS或各就業服務站尋求職涯諮詢服務，在尋職過程中，申請尋職津貼，再搭配「青年職得好評」方案，找到工作後，就可領取就業獎勵金30,000元。

另外有線電視業者中嘉數位釋出行銷服務專員30名，高中以上學歷，其中客戶服務銷售專員，高薪可達80K，疫情期間照服機構是重災區，財團法人老五老基金會釋出照顧服務員五名，42K以上，財團法人台灣省私立建順養護中心釋出居家照顧服務員25名，時薪介於220至400元，歡迎具有照服員資格的民眾前往參加。

本週廠商全家便利商店、財團法人老五老基金會、永欣居家長照機構、安心食品(摩斯漢堡)、王品餐飲-和牛涮、中嘉數位、私立健順養護中心、欣葉日本料理、爭鮮、金興發、王品餐飲-肉次方&嚮辣、豆府、微笑單車(U-BIKE)、五花馬水餃、家城(漢堡王)。

就服處表示，此次徵才活動的時間地點，14日在內湖、北投就服站舉辦，15日在北投、西門就服站舉辦，16日在信義、艋舺、景美、西門、南港東明青銀就服站舉辦、17日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

陳信瑜補充說，為提高廠商僱用率，民眾穩定就業率，於疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間也可能因應疫情變化而延長，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

就業媒合服務完全免費。陳信瑜提醒，為維持國內疫情之穩定控制，參加徵才的民眾，當天需配合實聯制、量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。

徵才活動

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