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春雨5月營收8.65億元、年減10.63％ 台印市場續加溫
春雨（2012）5月自結合併營收為8.65億元，較去年同期減少10.63%；累計合併營收為48.81億元，較去(2021)年同期增加15.27 %。
春雨表示，5月台灣地區營收較去年同期減少4.43%，之前因俄烏戰爭，客戶對供應缺口的恐慌所引發需求急升，目前已逐漸降春雨表示，5月台灣地區營收較前一年度同期減少4.43%，之前因俄烏戰爭，客戶對供應缺口的恐慌所引發需求急升，目前已逐漸降溫，加上中鋼（2002）6月將開出第3季盤價，內銷客戶觀望縮手；另印尼地區因5月齋戒月，市場買氣弱，營收減少2.21%；大陸地區受到疫情封控停工影響，多數建築工地、工廠無法開工，所幸後續開放封閉式生產及白名單，使封城影響減少，雖大陸5月營收比去年同期減少24.26%，但此次停工對財務及業務尚無重大影響。近期鋼價已從高點回落，預料下半年鋼價將進入高檔震盪，全球通膨及俄烏戰爭結果將牽引後市走向。
春雨表示，中國大陸自6月起逐步解封，歐盟對大陸課徵反傾銷稅對台灣帶來轉單效應，且各國基建計劃陸續展開，公司將把握先機。此外，台鋼集團積極整合集團內資源，在鋼鐵料源、運輸、環保及能源等已有明顯成效，春雨受惠於此，將善用此資源，聚焦利基產品，擴大產能規模，以降低生產營運成本，提升營運效率。印尼今年因疫情相對穩定，營運仍有突破空間。今年在台灣及印尼兩大區域市場持續加溫下，預料營收成長可期，公司對下半年營運展望仍抱持審慎樂觀看法。
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