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宏匯與北大BOT案今簽約 打造都會型學園

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導
北大民生校區產學合作中心、多功能運動場館、校友會館及校園廣場落成示意圖。圖／宏匯提供
北大民生校區產學合作中心、多功能運動場館、校友會館及校園廣場落成示意圖。圖／宏匯提供

宏匯集團與台北大學BOT案今（13）日簽約，共同將位於敦北民生核心地區的北大民生校區，打造成都會型學園，此案將新建3棟建築物，分別為校友會館、多功能運動場館及產學合作中心，預計2026年完工啟用。

台北大學BOT案目標把該校的學術資源與研究能量，和企業發展、經濟趨勢充分結合。宏匯籌組「宏匯民生聯盟」，歷經5年獲最優申請人申請人資格，今日財政部長蘇建榮、臺北大學校友總會長林錫埼出席見證。

台北大學BOT案規劃三棟建築，以及最多80個停車位。依據雙方簽署之開發經營契約，北大將獲得2億元的開發權利金，營運期間預估每年至少有2,897 萬元的土地租金及權利金收入。此外，宏匯民生聯盟還將提供800萬元支應學校購置多功能運動場館設施設備，並每年捐助至少200萬元支持學校進行產學合作專題。

宏匯與北大雙方，將共同推動以「商業創新」為主之產學合作,初步以「智慧零售創新應用」、「永續環境與智慧建築」、「運動科技與健康監測」及「深度學習與人工智慧」為發展方向。

目前宏匯在市場上承作的3大BOT案「宏匯瑞光廣場」、「宏匯新莊思源 i-Tower」、「新莊AU捷運商城BOT案」，都在三年內完工；3案總樓地板面積逾5.2萬坪、約等同於0.8棟台北101大樓，且分別有全台最大創新育成基地、新北市第六高摩天大樓、新北最大百貨商場的指標性意義。

今日簽約儀式選在宏匯集團負責興建營運的「內科之心 BOT 案-t. Hub 內科創新育成基地」舉行。此案當時在簽約後7個月取得建照，並創下2年8個月完工落成的迅捷紀錄。占地7,865坪更成為全國規模最大的創新育成基地，在宏匯集團與工研院共同合作下，共吸引多達136家新創團隊進駐,進駐率超過 98.75%，宏匯集團董事長許坤泰樂觀認，此成功經驗將能延續到北大BOT案。

台北大學 BOT

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