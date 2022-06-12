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地下匯兌不止移工愛 在陸台幹也會用

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

近期桃園兩屍四命案引起社會震驚，也讓外界再度注意到地下匯兌議題，其實不只在台的移工需要匯兌服務，據了解，部分在中國大陸科技業工作的台籍人員，也會利用相關管道把薪資所得匯回台灣。

台籍技術人員被挖角赴陸工作，往往能獲得比留台工作更豐厚的待遇，所以權衡之下才選擇離鄉背井工作。相關人員指出，在大陸工作，每年可以循正常管道匯回台灣的金額，由於有管制上限，額度實在不太夠用，所以有時也會設法利用其他管道匯回台灣。

相關人員低調不願多談地下匯兌細節，但提到模式基本上就是在大陸交付人民幣，台灣就會有人把相對應的新台幣金額，匯到台籍人員指定的帳戶，而大陸與台灣兩個金流點會安排避開連結。

台籍人員赴陸工作，據指出，先前有時也會安排在香港開戶，薪資給付匯入香港帳戶。

薪資 香港

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