「破鏡重生-哥吉拉」霸氣登陸台中火車站 再掀打卡熱潮

​台中怪獸迷注意！JINS「破鏡重生-哥吉拉」即日起至7月10日現身台中火車站，期望透過回收廢棄眼鏡理念，號召更多民眾關注永續議題。

由日本銷量第一的眼鏡品牌JINS發起的再生企劃「廢鏡新思」，獲得廣大迴響，共計回收逾1.6萬支眼鏡，並透過生態創作藝術家李翊楷的巧思，打造出世界首座以眼鏡為製作素材的哥吉拉，5月於台北大稻埕首次亮相，即成為永續界熱門話題，同時也在IG、FB上爆紅，如今中部巡展啟動，預估將帶動另一波打卡熱潮。

JINS總經理邱明琪指出，哥吉拉是JINS在台灣第一次做大型永續活動，一般來講永續就是回收、環保等，但JINS品牌精神喜歡很有趣很好玩的事情，所以就想把它做成可愛有趣的裝置藝術。

這次也很開心能與台中市環保局合作，希望將透過雙方的力量和資源，讓更多人一起關注永續議題。

​邱明琪表示，台中市政府在節能減碳的整體表現上，讓民眾感受到明顯進步，更於2020年獲得「永續城市優等獎」。JINS此次「廢鏡新思」裝置藝術品展前進台中，期盼攜手台中市政府共同推廣循環經濟理念，並落實以大膽的行動、創新與實行，推動SDGs主題活動，發揮一加一大於二的加乘效果。

台中市環保局副局長商文麟表示，很開心JINS選擇台中作為第二站，台中市長盧秀燕很關心，也在粉絲專頁發貼文向市民推廣，JINS的活動代表市場對永續的重視，同時也希望企業跟政府多合作，帶領大家朝著淨零碳排的目標前進。

「破鏡重生-哥吉拉」台中巡展為期一個月，今天的啟動日也有舉辦限定市集，現場備有多款台灣美食攤車，免費贈送美食和參與民眾一起同樂。

JINS品牌代言人陳昊森，今天親自出席台中場啟動儀式，有熱情粉絲早上9點就到現場冒雨守候，甚至還有畢業生穿著學士服到場，見證「破鏡重生-哥吉拉」啟動儀式；陳昊森除了和好友「吉拉」相見歡，在台中長大的他，也很開心回到家鄉「認親」，找出哥吉拉身上，自己捐贈的舊眼鏡，並在眼鏡上方簽名。

陳昊森分享：「沒想到這次活動可以募集到這麼多支眼鏡，聽到的時候很感動。」陳昊森響應環保，身體力行外，更在現場以永續大使身份，與生態創作藝術家「李翊楷」合作，化身為小藝術家，利用廢棄眼鏡製作鯨魚模型，希望藉此傳達永續發展的重要性。

有趣的是在製作過程中，陳昊森差點被材料黏住手，在藝術家老師的及時提醒下，才躲過一劫，幸好這個小插曲，不影響模型製作，最後只花了5分鐘就完成。

「破鏡重生-哥吉拉」展期中，只要與哥吉拉合照，並上傳到個人IG#JINSTaiwan #破鏡重生哥吉拉，即可獲得哥吉拉續杯一個，陳昊森也親自示範如何打卡獲得，超萌自拍過程，讓台下粉絲看得心花怒放。

活動最後，陳昊森親自發送250個小盆栽，呼籲大眾植栽減碳愛地球，也跟大家分享，自己也有帶回一個盆栽，工作之餘也很需要療癒身心。