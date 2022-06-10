捷流接單暢旺 5月營收2.37億元年增13.7%、創新高

信義房屋南港中研店專案經理張祐禎表示，中研院生活圈是雙北地區很難得同時擁有五大特色的區域，分別是綠覆率高、開闊視野、人文薈萃、房價親民、交通便利，其中像是汐止區的「白雲山莊」，不含車位總價從500萬到1,300萬元間都有，加上低樓層視野佳，且坪數格局多元，因此符合各式各樣的需求，不論是年輕上班族、退休族都是不錯的選擇。

2022-06-11 00:46