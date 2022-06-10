捷流接單暢旺 5月營收2.37億元年增13.7%、創新高
國內蝶閥龍頭捷流閥業（4580）今(10)日公布5月合併營收2.37億元，改寫歷史單月新高，並較去年同期2.08億元成長13.7%。累計前五月合併營收達10.90億元，亦較去年同期成長17.9%，並創歷年同期新高。
捷流表示，受惠全球產業供應鏈重組、國際油價穩步上升與船舶環保法規日趨嚴謹等環境下，憑藉公司多元產業業務接單策略，主要客戶加大工業閥門訂單備貨力道，持續創造整體業務訂單量能充沛，並保持良好出貨貢獻。
另一方面，捷流也持續提高財動化生產比例，並調配旗下台灣土城一、二廠與中國大陸蘇州廠生產排程，掌握客戶訂單交期，不畏中國大陸、台灣疫情升溫干擾，帶動單月營收已連續三個月逐月成長。
捷流指出，主要客戶持續投入資本支出進行新廠擴建，同時規劃提高自動化生產比例，加上產能去瓶頸朝高值化發展等，都有助於挹注集團旗下自動控制閥門產品訂單需求拉升。
展望未來，捷流持審慎樂觀看法，表示仍密切留意全球疫情、國際戰情局勢等對整體供應鏈影響，目前中國疫情封控已陸續恢復正常，集團整體接單、出貨交期、原物料供應等影響風險同步下降許多。
此外，隨著步入傳統銷售旺季，加上台灣、中國地區主要客戶訂單需求保持良好成長動能，也推升整體在手訂單金額，與去年同期相較呈雙位數成長力道，訂單能見度更達五個月以上歷史新高水準。
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