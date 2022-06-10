SCFI貨櫃運價指數 連四周上揚

最新一期運價各航線走勢與前一周走勢相似，主要還是近洋線跟其他亞洲區間航線較強，像波斯灣線漲幅達7%；根據今(10)日出爐的最新一期SCFI貨櫃運價指數連四周上揚，指數上漲25.3點至4233.31點，漲幅0.6%。

遠東到波斯灣及到南美都是較前一周上漲，其中遠東到波斯灣漲幅達7.55%，遠東到南美漲幅7.66%，遠東到東南亞也較前一周漲幅1.34%，帶動整體運價指數較前一周上漲0.6%。

也因為上海才剛復工，所以包含遠東到歐洲、地中海、美西及美東運價都是較前一周下滑；根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達5,843美元，較前一週下跌12美元，跌幅0.2%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達6,557美元，較前一週下跌13美元，跌幅0.19%。

至於市場關心的北美航線，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達到7,630美元，較前一週下跌80美元，跌幅1.03%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到10,098美元，較前一週下跌133美元，跌幅1.29%。

至於近洋線方面，遠東到東南亞較前一週上漲14美元，達1058美元，漲幅1.34%；其餘遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國運費已連續兩周持平。