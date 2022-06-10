長榮航太今召開股東會 董事張國煒出席

長榮航太（2645）今(10)日召開股東會，也在張榮發基金會，不過在不同樓層，今天股東會董事張國煒也親自出席。

今天長榮鋼（2211）股東會，兄弟上演搶經營權大戰，張國煒的出席也引起市場揣測，在長榮鋼確定的弟弟派未能取得經營權後，鄭深池跟張國煒在離開時在停車場，有短暫的交談，兩人都未受訪。

長榮航太承認通過去(2021)年度財報外，同時通過每股配發現金2元。受到疫情衝擊，去年營業收入96.17億元，年減少10.02%；稅後淨利8.8億元，每股盈餘2.5元。

針對今年營運目標，長榮航太董事長黃南宏表示，看好全球解封後的航空業復甦維修商機，在維修事業體方面，受惠於全球貨運需求強勁，貨機維修訂單佔比超過客機，今年可望達到6成。配合客戶新貨機導入及營運需求，彈性配合調整維修交期。

國際客運客戶在疫情期間停止維修外包，今年將隨全球逐步解除隔離防疫措施，國際航線復飛有望，提前作維修準備而釋出維修訂單。2022年前三季產能已全數取得客戶訂單，第四季傳統的客貨運旺季(維修淡季)，仍有餘裕產能與潛在客戶商討業務當中。目前國際維修業務比重七成，目標放在國際性的商業機會，東北亞、北美市場相對穩定，中亞及歐洲市場持續開發與成長。

製造事業體方面，積極實現年度訂單生產及交貨作業，2022年全年訂單需求受惠於全球航空市場的復甦，預估訂單需求較去年增加47%，配合客戶需求展開備料、生產計畫，彈性配合調整生產交期，滿足客戶需要。

未來發展策略，黃南宏表示，在維修事業體，努力開發新客源及爭取長期業務：以目前主要客戶為基礎，精進技術能力、培養人力資源，爭取新國際性客戶及商業機會；同時善用現有餘裕產能，積極開發國內潛在客戶，爭取未來營業收入的成長。

維持國際競爭力，與飛機及發動機製造商(OEM)在技術與商業等方面的合作關 係發展。複合材料維修技術與最現代的機型同步，因應未來新世代機型，飛機複合材料 多樣性應用的趨勢，長榮航太持續建置新世代飛機複合材料的維修能力。

在製造事業體方面，精進技術能力、提高自動化生產率，降低產品成本，提昇市場競爭力為目標，持續爭取商機；整合國內供應鏈，輔導相關合作商升級，均衡發展航太相關業務，提昇國內航太產業的競爭力。