傳誠品信義尋鄰近商場落腳 三大百貨回應了

原址看似續約無望，現傳出誠品信義尋鄰近「多據點」百貨落腳，但目前新光三越、遠百、微風皆表示：沒收到這方面的訊息。

其他業內人士推測，可能是在談判初期因此保密，但也不乏有「會不會誠品又在公開放話」的疑問；畢竟書店獲利不易，若要另尋房東也要特別好的條件、甚至用點手段。

在百貨一級戰區，每家業者都有坪效壓力，業內人士指出，信義區百貨商圈租金高，微風跟南山租樓，換算下來一坪每月要價4,515元，101大樓每坪差點5千元，而誠品信義僅約2,500元：「真的是租給一個情懷。」

那麼調漲租金是個辦法嗎？業內人士認為，18年來原房東統一集團對誠品信義的營運狀況知根知底，了解這家店無法負擔房租，但統一也有要對其他合夥人與股東交代的壓力。

誠品不乏與商場共存的案例，例如新竹兩家遠百都有誠品進駐，各約500坪。但經營書店獲利不易，引進日本書店品牌蔦屋的大魯閣坦言，是看中能夠增加一百萬人流的聚客效應。現在統一時代百貨5樓也有一間蔦屋。

儘管誠品信義在步行不到10分鐘的松菸文創園區裡，還有一座「誠品松菸」，但百貨業者都想卡位熱點。

百貨業內人士指出，大型新改裝修案約費時1年，這也是誠品信義著急尋新房東的原因，如果縮小成一間單純的「書店」經營相對容易一些，但現在還有許多品牌供應商跟著她，吳旻潔的重擔不在話下。