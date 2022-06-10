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好野人都在這裡？藍寶堅尼、法拉利到舊宗設點

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
內科不只吸引企業總部、科技業進駐，現也成為國際品牌車商搶進插旗熱區，圖為內湖洲子街。圖／信義全球資產提供
內科不只吸引企業總部、科技業進駐，現也成為國際品牌車商搶進插旗熱區，圖為內湖洲子街。圖／信義全球資產提供

信義全球資產指出，內科不只吸引企業總部、科技業進駐，現在也成為國際品牌車商搶進插旗熱區，共設立38個汽車銷售展示及保養維修中心據點，看準高端消費客群，不少據點更是興建大型旗艦中心，總計打造出的展銷與保養維修中心的空間面積達6萬坪，其中以舊宗段為車商進駐布局最激烈。

信義全球資產總經理柯宏安表示，觀察車商進駐內科方式除了承租、購置廠辦大樓的1樓店面外，也開始會採承租或購買土地來蓋展售服務中心，其中半數左右是以租地為主。

但近幾年也可看到像是保時捷、賓士、BMW、MINI、MITSUBISHI、SUBARU、Volkswagen等車商是直接購買土地興建展售中心。

像是超跑代理商嘉鎷興業早在2013年就搶進內湖買下位於堤頂大道一段的宏普經貿科技大樓店面，去年又以約7.14億元買下舊宗段621坪土地，可見內科對於車商布局是很重要的市場。

依調查統計，車商據點最多地段為舊宗段，總共有17家，以新湖二路、舊宗路上最多，其中BMW車商在舊宗就有3個服務據點，另外像藍寶堅尼、法拉利等超跑品牌代理商也都進駐此區域。

車商據點次多地段為文德段，共有13家，以民權東路六段、瑞光路最多；至於西湖段，則有8家車商據點，以內湖路一段、基湖路、堤頂大道為熱門路段。從這些據點來看，許多都是臨主要道路、甚至是位在交叉路口，更有利打造大面寬展示效果的店面。

柯宏安分析，國際品牌車商會積極搶進內科原因有四。首先，有利深入高端客群，包含內科高收入科技新貴、大直豪宅區企業家都是車商的目標客群。

第二是品牌效益，由於內科平日有大量上班族群，假日也有前往舊宗段量販賣場的人潮車潮，形成很好的曝光效果。

第三是擁有較大腹地優勢，近年可看到車商紛紛打造大型旗艦中心，兼具展售與保養維修空間，這種大面積腹地需求，在市區已較無法找到，內科因仍有可開發土地也就成為很好的選擇。

第四，也是最關鍵的原因，就是購買或承租成本較低，不論購買或承租土地與店面，內科的買賣租賃成本相對市區低，對設立大型旗艦中心的車商而言成本就可較低。在這些因素帶動下，因此讓內科形成一種國際車商產業的群聚效益。

車商 藍寶堅尼 保時捷

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