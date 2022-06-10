租金漲不停 當房東機會來了？這區投報第一名
近年房市房價漲翻天，不少準買方「以租代買，也讓全國租金指數不斷寫下新高，很多資產族看好出租市場，紛紛買房出租當房東。
包租代管業者統計內政部實價住宅大樓與公寓租金與房價後，計算出住宅平均租金投報率，北台灣主要都會，以桃園市2.7％位居第一，新竹縣市2.6%緊追在後，新北市投資報酬率為2.5%位居第三，北市以2.3%敬陪末座。
SPEEDO速‧包租代管媒體總監廖智賢指出，桃園為全台工業區最多的城市，提供相當多就業機會，並衍生大量住屋需求，讓桃園租賃市場相對蓬勃，加上台鐵高鐵的軌道經濟興起，桃園又有地利之便，成為北台灣房東近期最為關注的熱點。
廖智賢表示，北市、新北與桃園，與近期話題熱絡的新竹縣市，均因為有不少外地就業與就學人口，租賃市場長期有一定需求，不過雙北市雖然擁有龐大的租屋人口，但高房價壓縮了租金收益率。
反觀桃園，近年來不少新重劃區興起，房子新、屋況佳，除了在地的學生、社會新鮮人及小家庭外，包括國道、機捷與高鐵等與台北日漸便利的交通網絡，給了台北租屋族轉向桃園懷抱的理由，也吸引不少包租客轉戰桃園。
相較於桃園的多元選擇，新竹的住宅租賃市場則屬於內需型市場，當地也有園區客及大學生租屋市場，由於所得能力相對較高，縮短了首購族的購屋籌備期，加上近年新竹市、竹北房價飆漲，使租金收益率不若桃園。
廖智賢表示，近年來桃園雖有不少外地房客，卻也多了相當多的外地房東，他分析，政府推動住宅租賃服務產業發展、提供諸多補貼與租稅減免給予房東客，加上近年房價普遍漲幅已高，許多買家把不動產投資從賺取價差，轉向長期持有、穩定收益。
包括青埔特區、中路特區、海華特區、桃園及中壢火車站、南崁地區、長庚商圈、華亞科技園區周邊等就業熱區，都有充裕穩定的住宅租客需求支撐。
廖智賢表示，對於想要轉進桃園房市的外地房東，最好還是能夠親自熟悉桃園環境，了解所處位置是否如外界傳言有前景，若無法抽空管理，近年政府推廣包租代管政策，民眾可以透過合法住宅租賃公司的專業協助，不只省去管理上的麻煩，加上內政部提供300億擴大租金補貼，不僅讓媒合率提升，更讓房東風險大大降低，輕鬆當個快樂房東。
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